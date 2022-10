Vprašanja o orožju poslancem zavežejo jezik

V nadaljevanju preberite:

Razen poslanskih skupin Levice in SD, poslanske skupine niso želele odgovarjati na vprašanja o odnosu do posedovanja in uporabe orožja pri posameznikih. Medtem ko v Levici in SD zagotavljajo, da noben od njihovih poslancev nima orožja, nam v SDS in v Gibanju Svoboda na to vprašanje niso želeli odgovoriti. Edini, ki je povedal, da ima orožje doma, je poslanec NSi Aleksander Reberšek, sicer član lovskega društva.