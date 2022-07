Vrh policije dobiva končno podobo

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje časa je bilo, kdaj se bo morala prva dama Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Petra Grah Lazar posloviti z direktorskega mesta, saj je bilo jasno, da so ji šteti dnevi. Očitki, da se je na ta položaj zavihtela predvsem zaradi želje Janeza Janše, so bili namreč preresni. Poleg tega pa tudi med večino preiskovalcev, tako pravijo naši viri, ni imela ne spoštovanja ne zaupanja. Ko je takratni direktor Policije Anton Travner maja leta 2020 razrešil, kot se je pozneje izkazalo celo nezakonito, direktorja NPU Darka Muženiča, so preiskovalci temu ostro nasprotovali. Od predvčerajšnjim pa NPU krmari dosedanji vodja preiskav Boštjan Mlačnik, višji kriminalistični inšpektor.