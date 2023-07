Vrhovno tožilstvo zaradi smrti psičke v Kopru v nadzor okrožne tožilke

Odpri galerijo

Koprski policisti so prejšnji ponedeljek popoldne obravnavali 67-letnega moškega, ki je na Markovcu v smeri Semedele »sprehajal« psičko, privezano za moped. Med vožnjo naj bi se žival zgrudila in poginila. Ko je moški to opazil, se je zapeljal do zabojnika za biološke odpadke in jo tja odvrgel. (Fotografija je simbolična) FOTO: Oste Bakal