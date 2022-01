Vrzeli so na različnih področjih

V nadaljevanju preberite:

Sodišča že nekaj let posebej opozarjajo na pomanjkanje sodnih izvedencev klinične psihologije odraslih ter otrok in mladostnikov, psihiatrije in pedopsihiatrije. Na teh področjih so razmere še posebej slabe in so pogosto vzrok, da se sodni postopki zavlečejo. Dobri dve leti po začetku uporabe zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih se vrzeli kažejo še v nekaterih drugih strokah in jezikih.