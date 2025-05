Učenje se ne konča, ko zapustimo šolske klopi

Na letošnjih jubilejnih 30. Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) se bo do 15. junija zvrstilo skoraj 9000 izobraževalnih, kulturnih in družabnih dogodkov, ki jih organizira 2000 prirediteljev in 40 koordinarojev po vsej Sloveniji. »Letošnji TVU so posebni, ker številni dogodki izrecno izpostavljajo vrednote, kot so omika, znanje, napredek, mir, zdravje in sožitje,« pravi Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU na Andragoškem centru Slovenije (ACS), ki je nacionalni koordinator.

Poudarja, da so na ACS ponosni, da že trideset let spodbujajo željo po učenju in predstavljajo priložnosti zanj: »Učenje je proces, ki se ne konča, ko zapustimo šolske klopi. Zato se s ponosom oziramo v preteklost, na našo 30-letno tradicijo, z velikim zanosom pa gremo v prihodnost.«

Doslej več kot 200 priznanj ACS

Visoko obletnico so proslavili na osrednji državni prireditvi v Ljubljani, na kateri so izpeljali tudi Andragoški kolokvij na temo izobraževanje odraslih in mir, podelili so tudi 12 priznanj ACS. Prve navdihujoče zgodbe so priznanja ACS prejele že leta 1997, ACS pa je doslej podelil več kot 200 priznanj posameznikom, ustanovam in skupnostim, ki z zgledi učenja navdušujejo in opogumljajo, da nas učenje krepi in radosti, zato naj bo naš sopotnik vse življenje.

Začelo se je tudi spletno glasovanje za NAJzgodbo vseživljenjskega učenja 2025, ki poteka do 8. junija na portalu Lahko.si (https://www.lahko.si). NAJzgodbo vseživljenjskega učenja bodo razglasili 16. junija v Mariboru. Zmagovalec bo prejel unikatno skulpturo francoskega kiparja Guillauma Frogerja.

»Vseživljenjsko učenje se začne ob rojstvu, poteka celo življenje in se konča on koncu našega življenja,« poudarja dr. Zoran Jelenc, nekdanji direktor ACS. Razvojna pot TVU se je začela v Evropskem letu vseživljenjskega učenja 1996. Pobuda ACS, da ozaveščajo o učnih priložnostih in slavijo dosežke, je k sodelovanju pritegnila ustanove za izobraževanje odraslih, ljudske univerze in druge izobraževalne ustanove ter sčasoma številne druge, tudi knjižnice in muzeje. Zaživela je na državni in krajevni ravni, uresničevala se je tudi v mednarodnem gibanju festivalov učenja.

Pobuda ACS, da ozaveščajo o učnih priložnostih in slavijo dosežke, je k sodelovanju pritegnila ustanove za izobraževanje odraslih in sčasoma številne druge. FOTO: arhiv ACS

Trinajsta izvedba Parade učenja

Razvil se je tudi koncept Parade učenja – dneva učečih se skupnosti, ki letos doživlja trinajsto izvedbo, potekala bo 21. maja v različnih krajih po Sloveniji, na 23 prizoriščih. Na trgih in drugih javnih mestih bodo mimoidoče vabile stojnice, delavnice, multimedijske predstavitve, pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Srečevali se bodo ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem, v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij. Poleg Parade učenja bo skupna akcija TVU tudi Dan za kakovost, ki bo 23. maja.

V okviru TVU, z dolgoletnim sloganom Slovenija, učeča se dežela, bo do 15, junija skoraj 9000 dogodkov po vsej Sloveniji obiskovalcem omogočilo pridobivanje novih znanj in spretnosti ter jih spodbujalo k stalnemu vključevanju v učenje in izobraževanje. Potekali bodo na podeželju, v majhnih krajih in večjih mestih, izobraževalnih in kulturnih ustanovah, knjižnicah, knjigarnah, zdravstvenih domovih, trgovskih centrih in na drugih mestih, ki pritegnejo pozornost javnosti.

Prireditelji TVU vabijo v računalniške, glasbene, likovne delavnice, na predavanja in razstave, omizja, tekmovanja in izlete, oglede kmetij, družinske pohode, pokušine, klepete v tujih jezikih, brezplačna testiranja znanja in drugo. Tudi internet in telefon sta med prizorišči TVU. Potekali bodo v duhu skupnih vrednot, kot so omika, znanje in spretnosti, mir in enakost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju. Koledar prireditev je dostopen na spletni strani TVU. Na interaktivnem zemljevidu lahko v svoji bližini poiščete dogodek zase.