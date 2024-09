Začenja se kampanja, ki širi virus vseživljenjskega učenja

Na Andragoškem centru Slovenije­ (ACS) se začenjata ­petletni projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje (VŽU) in prva slovenska medijska kampanja Lahko.si. Tako si želijo opozoriti, da je vseživljenjsko učenje glavna potreba sodobne družbe,­ je temelj za osebno rast, večjo zaposljivost in aktivno sodelovanje v skupnosti. Tudi znanje lahko danes hitro zastara in ga je treba nenehno nadgrajevati.

Znanje danes hitro zastara in ga je treba nenehno nadgrajevati.

Projekt, vreden 5,7 milijona evrov, sofinancirata Slovenija in EU iz ESS+.

Ljudi, ki se ne vključujejo, je pogosto strah in sram.

Z vseslovensko medijsko kampanjo, ki so jo predstavili včeraj v Centru Rog v Ljubljani na dogodku Sem lahko zraven? Lahko si!, ki vključuje tudi spletno stran www.lahko.si in profila Lahko.si na facebooku in instagramu, bodo vse prebivalce Slovenije vabili, naj se pridružijo gibanju radovednih, jih ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja ter spodbujali in motivirali z navdihujočimi zgodbami.

Ustrezno podporno okolje olajša učenje

»Tudi najmodrejši um se vedno mora še česa naučiti,« je na predstavitvi poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje v odstopu, je povedal, da je za učinkovito vseživljenjsko učenje, ki je nujnost današnjega časa, treba imeti podporno okolje, ki olajša učenje v različnih kontek­stih, vključno z delovnimi mesti in skupnostmi.

Projekt, ki je vreden 5,7 milijona evrov, sofinancirata pa ga Slovenija in EU iz evropskega socialnega sklada plus (ESS+), bo trajal do 31. oktobra 2028. Direktorica ACS Nataša Potočnik je poudarila, da si ACS že več kot 30 let prizadeva za raziskovanje, razvijanje, ozaveščanje in promocijo vseživljenjskega učenja, s posebno skrbjo za skupine odraslih, ki se ne vključujejo in se ne zavedajo, kakšne priložnosti nam to v življenju ponuja in kakšne težave lahko reši.

Od leta 1997 nabralo 218 ambasadorjev, ki bodo širili virus vseživljenjskega učenja. FOTO: Črt Piksi/Delo

ACS je ključni partner pri uresničevanju strateških nacionalnih dokumentov, med njimi Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih. Z vključenostjo v vseživljenjsko učenje želijo dvigniti kompetence, pri čemer menijo, da je pismenost tista temeljna spretnost, ki v resnici opolnomoči posameznika, da lahko samostojno in uspešno deluje v družbi, je poudarila direktorica: »V širši javnosti si želimo začeti gibanje za izobraževanje vseh generacij, da bi vsi prepoznali pomen vseživljenjskega učenja, ki ni povezano samo s šolskimi klopmi, pojavnih oblik je toliko, da vsak lahko najde kaj zase.«

Zvonka Pangerc Pahernik, vodja središča za obveščanje in ozaveščanje na ACS, je povedala, da je vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje po nekaterih metodologijah 20-odstotna, po drugih tudi 30-, 40- in 50-odstotna. Skladno z akcijskim načrtom evropskega stebra socialnih pravic naj bi se do leta 2030 vsako leto usposabljalo 60 odstotkov odraslih.

V širši javnosti si želijo začeti gibanje za izobraževanje vseh generacij, da bi vsi prepoznali pomen vseživljenjskega učenja. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Gibamo se v začaranem krogu prepričanih, torej tistih, ki se že izobražujejo. Največ odraslih je vključenih v kratkotrajne tečaje in delavnice, priložnost za učenje pa ni dovolj sistematična. To si na ACS želimo spremeniti predvsem s svetovalno dejavnostjo, ko ljudi na podlagi znanja, ki ga že imajo, usmerjamo na kakovostno in učinkovito učno pot,« je povedala Zvonka Pangerc Pahernik.

Zgodbe, kako so premagali ovire

Spomnila je, da je Slovenija po zadnji mednarodni raziskavi o merjenju spretnosti PIAAC na repu na svetovni ravni. Ljudje, ki se ne vključujejo v izobraževanje, se ubadajo z različnimi ovirami in negativnim odnosom do učenja, pogosto jih je sram in strah. Opozorila je na dosedanja prizadevanja ACS za ozaveščanje, na 29 let Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), na katerih sodeluje 2000 prirediteljev in v petih tednih maja in junija izpeljejo 8000 izobraževalnih in drugih dogodkov, na 12 let Parade učenja, 20 let Dnevov svetovanja za znanje in terenskega dela. Vsa ta prizadevanja so časovno omejena in denarno slabo podprta. Projekt Ozaveščanje za VŽU z gibanjem za vseživljenjsko učenje je nadgradnja teh prizadevanj. S pozitivnimi zgodbami, kako so premagali ovire, se je od leta 1997 nabralo 218 ambasadorjev, ki bodo širili virus vseživljenjskega učenja.

Skupaj z mrežo 12 koordinatorjev v lokalnih okoljih bodo v prihodnjih štirih letih pripravili 50 novih dogodkov za ozaveščanje o nujnosti vseživljenjskega učenja. FOTO: Črt Piksi/Delo

Urška Bittner Pipan, vodja projekta Ozaveščanje za VŽU, je povedala, da imamo pri nas več kot 3000 ponudnikov izobraževanj za odrasle. Skupaj z mrežo 12 koordinatorjev v lokalnih okoljih bodo v prihodnjih štirih letih pripravili 50 novih dogodkov za ozaveščanje o nujnosti vseživljenjskega učenja. Prihodnje leto bodo nagovarjali predvsem mlajše odrasle, leta 2026 bo poudarek na starejših odraslih, leta 2027 se bodo osredotočili na migrante in priseljence, leta 2028 pa na ponovno integracijo zapornikov. Gotovo se bodo dotaknili tudi ciljne skupine Romov, so odgovorili na vprašanje.

Na ACS so tudi ponosni, da so uspešno kandidirali na razpis in bodo prihodnje leto ponovno izvajali mednarodno raziskavo v okviru OECD o spretnosti odraslih, starih med 16 in 65 let, PIAAC.