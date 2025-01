Umetna inteligenca mora postati varno orodje v službi učiteljev in učencev

V nadaljevanju preberite:

Vzgoja in izobraževanje morata biti enakovredna in pod enakimi pogoji dostopna vsem ljudem, je glavno sporočilo vsakoletnega mednarodnega dneva izobraževanja, ki ga je pred sedmimi leti razglasila generalna skupščina Združenih narodov in ga praznujemo danes. Tokrat je glavna tema umetna inteligenca, s čimer si želi Unesco spodbuditi globalno razpravo o mestu te tehnologije v izobraževanju. Ob tem pa ena od štirih osnovnih šol na svetu še vedno nima dostopa do ­elektrike. Kar 60 odstotkov šol na svetu pa nima interneta.

Svetovna organizacija Education International v poročilu poziva politike, naj dajo prednost naložbam v delovne pogoje učiteljev in dvignejo njihov status, saj je le tako mogoče zagotoviti visoko kakovost izobraževanja za vse. Po priporočilu Unesca bi potrebovali najmanj 6 odstotkov BDP za izobraževanje, če bi hoteli ohraniti, kaj šele izboljšati kakovost javnega izobraževanja v naši državi. Ta je v mednarodnih primerjalnih analizah še vedno nadpovprečno dobra, vendar z opozorilom, da se dobri rezultati slabšajo.

»Raziskava zadnje Pise, ki meri matematično, bralno in naravoslovno pismenost petnajstletnikov, je pokazala, da smo na poti navzdol. Če ne bomo takoj odreagirali, tega v naslednjih desetih letih ne bomo ustavili. Končali bomo s slabšo kakovostjo izobraževanja, ki bo sama po sebi povečala zahteve po privatizaciji izobraževanja,« je poudaril ­glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.