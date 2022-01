Vzorcev brisov po analizi ne zavržejo

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled se zdi, da imajo v laboratorijih delo le s prevzemanjem in analizo vzorcev brisov, a je to daleč od resnice. Tam namreč poskrbijo tudi za to, da je več tisoč obdelanih vzorcev na dan tudi primerno shranjenih. Medtem ko ljubljanski mikrobiološki inštitut shranjuje tako negativne kot pozitivne vzorce na novi koronavirus, na NLZOH obdržijo le pozitivne.

Morda bo dela z vzorci v prihodnje manj, če se bo ukinilo skoraj splošno testiranje PCR. Zdravnik Matjaž Jereb, član posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, je dejal, da bi ob sedanjih epidemioloških razmerah na splošno in za večji del populacije zadoščal hitri test. »Dodatna težava je, ker odločitve med državami EU niso poenotene. O tem bodo znotraj strokovne skupine razpravljali in predlagali spremembe.«