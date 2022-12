Z najsodobnejšo diagnostiko nad bolezenske spremembe

Klinika Golnik je specializirana bolnišnica, ki med drugim ljudem, izpostavljenim azbestu, prek usmerjene ambulante omogoča enostaven vstop v sistem in zdravstveno obravnavo. Ta je odvisna od tega, ali je azbest pustil posamezniku posledice za zdravje, in kakšne.

Problematiko azbesta poskušajo obravnavati neobremenjeno z družbenimi razmerami, gledano zgolj skozi medicinske oči, poudarja doc. dr. Aleš Rozman, vodja oddelka za endoskopijo dihal in prebavil. Aprila je kot takratni direktor Klinike Golnik prejel plaketo Kanala ob Soči za požrtvovalno delo z azbestnimi bolniki.

Letošnjega aprila je Klinika Golnik prejela plaketo občine Kanal ob Soči za požrtvovalno delo z azbestnimi bolniki. Kaj vam pomeni to priznanje?

Priznanje je bilo res lepo presenečenje, da je nekdo naše delo in sodelovanje opazil in da se mu zdi pomembno. Še posebej nas veseli, da prihaja iz lokalne skupnosti in da se tudi na tak način izrazi, da naj se z začetim delovanjem nadaljuje. Priznanja dodatno povežejo skupino, članom in udeležencem pa dajo veljavo in motivacijo.

Kakšne možnosti sodelovanja ponuja klinika in kako lahko pomagate ljudem, ki so oboleli zaradi azbesta ali so mu bili izpostavljeni?

Na kliniki se zavedamo, da smo specializirana bolnišnica in da smo zato poklicani, da se s problematiko azbesta ukvarjamo podrobneje. V slovenskem merilu problem azbesta ni zelo pogost, v okoljih, kjer so ga v preteklosti uporabljali, pa je zaradi dolgotrajnega vpliva na zdravje zelo obremenjujoč.

Izpostavljenim azbestu prek usmerjene ambulante omogočamo enostaven vstop v sistem in zdravstveno obravnavo, ki pa je odvisna od tega, ali je azbest pustil posamezniku posledice za zdravje, in če, kakšne. Tu se med seboj zelo razlikujemo. Pri mnogih po začetnem pregledu in diagnostiki na srečo ne ugotovimo bolezenskih sprememb; težave, ki jih imajo, pa imajo druge razloge.

Tiste bolnike, ki imajo bolezenske spremembe zaradi azbesta, pa obravnavamo naprej. Ponudimo jim lahko najsodobnejšo diagnostiko, tako slikovno kot tudi minimalno invazivne metode za odvzeme vzorcev, vse to opravimo na neboleč način z uporabo lokalne in kratkotrajne anestezije. Nadaljujemo z zdravljenjem in svetovanjem za spremembo življenjskega sloga. Na kliniki pa je na voljo tudi celotna multidisciplinarna obravnava, tudi, če gre za maligno bolezen.

Kako poteka vaše sodelovanje z Društvom obolelih zaradi azbesta?

Sodelovanje je resnično odlično in smo ga že predstavili kot zgled tudi drugim društvom bolnikov za neko drugo obliko sodelovanja. Imamo odprto komunikacijo in poslušamo potrebe obolelih, ki se jim poskušamo kar najbolj prilagoditi. Termine v ambulanti uredimo na takšen način, da lahko pride več bolnikov iz istih krajev s skupnim prevozom.

Poleg tega se udeležujemo prireditev društva, in če je treba, sodelujemo pri izobraževanju članov. Udeležujemo se tudi lokalnih srečanj in se trudimo za dober kontakt z lokalnimi družinskimi zdravniki. Problematiko azbesta poskušamo obravnavati neobremenjeno z družbenimi razmerami, gledano zgolj skozi medicinske oči.

Društvo obolelih zaradi azbesta (Društvo OZA) je tudi izjemno dejavno in omogoča članom pomoč pri prihajanju na preglede, organizaciji terminov, podpori obolelih in iskanju novih možnosti, kot je psihološka in paliativna oskrba. Pomagajo nam razumeti, kaj je za bolnike v posameznih fazah bolezni pomembno.

Koliko teh pacientov sprejmete povprečno na mesec in kaj vse so prednosti takšnega načina obravnave?

Vsak mesec imamo odprte termine v eni ali dveh usmerjenih ambulantah, odvisno od števila naročenih. Ker se pri nekaterih bolnikih izkaže, da imajo v ozadju težav maligno bolezen, čakalne vrste za prve preglede te vrste praktično nimamo.

Prednost »tematske« ambulante je večja usmerjenost tako specialista s poglobljenim znanjem s področja z azbestom povzročenih bolezni kakor tudi sester za svetovanje o življenjskem slogu. Na omenjeni termin pa lahko vključimo še pomoč psihologa ali socialnega delavca. Bolniki imajo več od obiska po principu »vse na enem mestu«.

Postavljanje pravočasnih diagnoz je izjemnega pomena. Kaj to v praksi pomeni za bolnike z azbestozo in za njihove možnosti primernega zdravljenja?​

Bolezni zaradi azbesta so raznolike, pogosto pa so pridruženi še drugi škodljivi dejavniki za zdravje, kot na primer kajenje, prekomerna teža itd. Pri benignih azbestnih boleznih (plevralni plaki, začetne azbestoze pljuč itd.) so pomembne predvsem spremembe v življenjskem slogu, telesna aktivnost, rehabilitacijski programi za povečanje telesne aktivnosti in pa seveda pomiritev bolnika, da ne gre za najhujšo možnost. Obravnava plevralnih izlivov zahteva natančno diagnostiko, enako kot tudi sum na mezoteliom plevre ali sum na pljučni rak.

Običajno bolniki prebijejo nekaj dni na bolnišnični diagnostiki. Rak v zgodnjih stadijih, predvsem pljučni, je ozdravljiva bolezen, sodobne oblike zdravljenja, ki so pri nas na voljo, pa tudi v napredovalih stadijih omogočajo občutno podaljšanje preživetja in izboljšanje kvalitete življenja. Hitra diagnoza je nujna, ker daje boljše možnosti za ozdravitev, omogoči tudi zgodnejše obvladovanje in reševanje z boleznijo povezanih simptomov in reši bolnika iz stiske negotovosti.