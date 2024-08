Z novelo bi radi izboljšali položaj rejniških družin

V nadaljevanju preberite:

Januarja 2023 je v rejništvu živelo 763 otrok in mladih, zanje je skrbelo 448 rejnic in rejnikov. Ta deinstitucionalizirana oblika varstva in vzgoje otrok pri ljudeh, ki niso njihovi starši, je pomemben institut v družbi, ki pa ga je treba normativno nekoliko prevetriti, pozivajo vpleteni. Na resornem ministrstvu so pripravili predlog sprememb zakona o rejniški dejavnosti, s katerim naj bi posodobili ureditev, izboljšali položaj rejnikov in otrok.