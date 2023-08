Z ogljikovim monoksidom se je zastrupilo deset oseb

Med odpravljanjem posledic poplav v Črni na Koroškem se je deset oseb zastrupilo z ogljikovim monoksidom. Plinu je bilo sicer izpostavljenih 32 oseb. Zastrupljene osebe, med njimi sedem vojakov, so odpeljali na bolnišnično zdravljenje, kjer so ostale na opazovanju, je sporočila Slovenska vojska (SV).

Do nesreče je prišlo pri prečrpavanju meteornih voda in čiščenju kletnih prostorov kegljišča.

Črna na Koroškem je utrpela veliko škodo. FOTO: Voranc Vogel

Glavni zdravnik Slovenske vojske Robert Carrota je v izjavi za javnost priloženi izjavi povedal, da je čiščenje kletnih prostorov potekalo v popoldanskem času, vodila ga je gasilska enota. Plinu je bilo izpostavljenih 32 oseb, od tega 18 pripadnikov makedonske vojske, osem gasilcev in šest pripadnikov Slovenske vojske.

Vse izpostavljene je na samem kraju dogodka pregledal in oskrbel Carotta. Ocenil je, da so vsi izven življenjske nevarnosti, ob tem je pet pripadnikov SV, dva pripadnika makedonske vojske in enega gasilca preventivno poslal v nadaljnjo obravnavo v bližnjo bolnišnico.

Zvečer se je zdravstveno stanje poslabšalo še dvema izpostavljenima gasilcema, ki so ju prav tako z rešilnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico Slovenj Gradec, je še pojasnil Carrota.

Slovenska vojska sicer na območju Črne na Koroškem deluje skladno z visokimi standardi in varnostnimi ukrepi, zato je v kraju kot vedno prisotna tudi sanitetna ekipa, ki lahko takoj nudi pomoč in poskrbi za varno evakuacijo, so še pojasnili.