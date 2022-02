V četrtek potrdili 3771 okužb z novim koronavirusom

9.35 Okužbe, okužbe ...

V četrtek so pri nas ob 2394 PCR-testih in 75.198 hitrih antigenskih testih potrdili 3771 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 96.344 primerov aktivnih okužb, kar je 7966 manj kot dan prej.

V četrtek so zabeležili 52 okužb z novim koronavirusom manj kot v sredo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 5046, kar je 535 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 4567 oz. 377 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.356 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.217.146.

8.30 Portugalska že rahlja omejitve

Na Portugalskem ob nadaljnjem upadanju števila okužb z novim koronavirusom nadaljujejo rahljanje omejitvenih ukrepov. Vlada v Lizboni je v četrtek sporočila, da za obisk hotelov in restavracij ne bo več potreben pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT), poroča nemška tiskovna agencija DPA.

To je še en korak k normalnemu življenju, ki so nam ga ugrabili pred skoraj dvema letoma, je dejala ministrica Mariana Vieira da Silva.

Portugalska vlada je po četrtkovi seji tudi sporočila, da odpravlja omejitve glede števila udeležencev na dogodkih ter obvezno testiranje za obisk športnih dogodkov, nočnih klubov in lokalov.

Portugalska je že zrahljala ukrepe. FOTO: Špela Ankele/Delo

Vendar pa nekatere omejitve za zdaj še ostajajo. V zaprtih javnih prostorih so zaščitne maske še naprej obvezne. Necepljeni in tisti, ki proti covidu-19 še niso prejeli poživitvenega odmerka, za obisk v bolnišnicah in domovih za starejše potrebujejo negativni test. Za vstop v državo je potrebno potrdilo o cepljenju, poroča DPA.

Število novih okužb, ki jih dnevno imajo na Portugalskem, je pred kratkim upadlo na dobrih 16.000, potem ko so konec januarja potrdili rekordnih več kot 65.000 novih okužb v enem dnevu. Sedemdnevna incidenca se je na Portugalskem, ki ima visoko stopnjo precepljenosti, v zadnjih desetih dneh zmanjšala za polovico z več kot 2500 na nekaj več kot 1230.

7.00 Rahljanje ukrepov preloženo

Javnost je težko pričakovala sinočnjo dopisno sejo vlade, na kateri naj bi obravnavali sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Po priporočilih stroke naj bi ukinili karantene in pogoj PCT v nekaterih dejavnostih, a je vlada soglašala le s predlogi amandmajev k predlogu novele zakona o spodbujanju investicij in k predlogu zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Stroka se je že izjasnila o rahljanju ukrepov, kdaj se bo politika? FOTO: Jure Eržen/Delo

O omilitvi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so sicer v torek na Brdu pri Kranju razpravljali minister za zdravje Janez Poklukar, strokovna skupina dr. Mateje Logar in predstavniki zdravstva. Po njihovem omikron v primerjavi z drugimi različicami novega koronavirusa populacije ne ogroža več tako zelo, zato bi lahko pogoj PCT ukinili v trgovinski dejavnosti, na bankah, poštah, bencinskih servisih in v knjižnicah. V gostinskih lokalih bi pogoj PCT ukinili na terasah. Kot je izjavil predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel, so predlagali, naj se iskanje stikov ustavi, s tem pa tudi karantene. Covid-19 ne bo več karantenska bolezen, je dejal.

Poleg ukinitve karanten za tvegane stike bi ukinili tudi presejalno testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi ter odpravili maske in samotestiranje v šolah.

7.00 Nov primer okužbe na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so danes poročali o enem novem primeru okužbe z novim koronavirusom. Gre za športnika oziroma člana ekip, pri katerem so vzorec odvzeli ob prihodu na letališče. Znotraj olimpijskega mehurčka v četrtek niso potrdili nobene nove okužbe. V četrtek so opravili približno 67.000 testov.

Skupno število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom od 23. januarja se je tako zvišalo na 436.

Da bi čim bolj zajezili širjenje virusa, veljajo med olimpijskimi igrami na Kitajskem strogi zaščitni ukrepi. Vsi udeleženci iger znotraj mehurčka, torej tako športniki kot drugi člani ekip in novinarji, so popolnoma ločeni od lokalnega prebivalstva. Vsak dan morajo opraviti test PCR. Tiste, pri katerih potrdijo okužbo, odpeljejo v osamitev v ločen izolacijski hotel.