Za boljšo obravnavo žrtev nasilnih dejanj

Tragedija v beograjski osnovni šoli, srhljivi posnetki s strehe celjskega trgovskega centra, femicid v Mariboru minuli konec tedna. Tri manifestacije ekstremnega nasilja, ki so v zadnjih tednih pretresle družbo in sprožile številna preizpraševanja na različnih ravneh. Vlada je ustanovila delovno skupino za proučitev učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja – nasilja v družini, femicida, spolne zlorabe žensk in otrok ter medvrstniškega nasilja.