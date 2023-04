Mladi o nasilju: Socialna omrežja so nas pripeljala do tega

Velika sobota je bila za mlado Celjanko, kot je razbrati iz videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je dekle letnik 2010, ena najhujših sobot. Več drugih deklet jo je teplo po glavi, brcalo, pljuvalo, jo zmerjalo. Okoli je bilo več drugih mladih, a niti eden ni pomagal. Namesto tega so snemali dogajanje, zato je posnetkov več, eden pa je celo rekel nasilnim dekletom, naj žrtev vržejo dol. Vse se je namreč dogajalo na strehi največjega celjskega nakupovalnega središča.

Dogodek preiskuje tudi policija, ki bo še danes podala tudi izjavo, prav tako čakamo na odgovore celjske enote Centra za socialno delo.

Se je pa na sobotni dogodek odzvala novoustanovljena Dijaška skupnost Celje. Predsednik Nik Slemenšek je dejal, da dogodek ostro obsojajo, prav tako obsojajo, da se je vse skupaj tako hitro razširilo po družbenih omrežjih. Prav ta so po njegovem mnenju naredila ogromno škode: »Socialna omrežja so nas pripeljala do tega. Zakaj pa mislite, da v drugih državah ukinjajo tik tok in aplikacije, ki škodujejo najstnikom? Ker starost teh uporabnikov pada. Videli smo, koliko všečkov in delitev je dosegel ta video. Na podlagi tega lahko sklepamo o problemu sodobne družbe, sodobnih najstnikov.«

Na dogajanje sta se odzvala predsednik in podpredsednica novoustanovljene Dijaške skupnosti Celje Nik Slemenšek in Sara Jovanović. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Večina vpletenih sicer ni bila dijakov, ampak osnovnošolcev. Po naših informacijah gre za učenke in učence različnih celjskih osnovnih šol. V Celju so z osnovnošolskimi tolpami v preteklosti že imeli težave. Tudi zato je jeseni 2021 ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko predlagala tako imenovano trajnostno strategijo, s katero so želeli nasloviti tudi vprašanje medvrstniškega nasilja.

Kaj se je v dveh letih zgodilo, da smo še vedno priča tako krutim zgodbam? Kolenkova pravi, da so pri trajnostni strategiji za zdaj naredili akcijske načrte, delali so z učitelji in starši, problem prvih tolp so sanirali: »Zdaj pričakujemo drugi korak in upam, da bomo vsi strnili moči. Ves čas si prizadevamo, da bi to postal širok dogovor, kaj bo kdo naredil. Ne le šole.« Ob tem je izpostavila odgovornost staršev, otrok in šol, pa tudi lokalne skupnosti in države.

Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje in pobudnica trajnostne strategije, ki naj bi pomagala tudi pri reševanju medvrstniškega nasilja: »Tik tok in druga družbena omrežja so nam ugrabila mlado generacijo.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tako kot dijaška skupnost pa tudi Kolenkova opozarja na problem družbenih omrežij: »Tik tok in druga družbena omrežja so nam ugrabila mlado generacijo. Že v prvem razredu vse poznajo, znajo objaviti. So pred starši. Zato govorim o družbenem dogovoru, nujnem družbenem ukrepanju na celi družbeni ravni.« To je izpostavila tudi na javni predstavitvi mnenj prejšnji teden v državnem zboru. Dodala je, da se ne smemo slepiti, da je medvrstniško nasilje le v tujini in izpostavila tudi problem odraslih: »Od otrok ne moremo pričakovati, da bodo imeli postavljeno moralno normo, če je še odrasli velikokrat nimamo. Otroci potrebujejo močno oporo, jasno mejo, kaj je prav, kaj je narobe. Za nas pa je vse postalo prav, kar na dolgi rok ne bo zdržalo.«