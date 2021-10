Za lepimi fasadami in instagram profili se dogaja življenje, ljudje bijejo bitke

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z mlado podjetnico in cukerpekarico Emo Koselj pogovarjala o tem, da je slaščicam najtežje postaviti ceno, o krmarjenju med spreminjajočimi se ukrepi in tem, da je ob tej epidemiji razsajala še ena – epidemija neprimernih komentarjev. Govorili sta o tem, da še danes rada zagrizne v slaščice, in o stresu pred njeno poroko, za katero ni spekla le ene, ampak devet tort.



Četudi se zdi, da je njen svet v obliki torte, se je v teh letih naučila ločevati med poslom in svojo osebnostjo. A sprva ni bilo tako – Ema so bile torte – zato si je tudi vsak komentar (o njenem delu, cenah ali kasneje materinstvu) gnala k srcu. Kaj pa danes, jo žaljivi komentarji na družbenih omrežjih še prizadenejo? »Le redko mi pridejo do živega, ponavadi takrat, ko se kdo spusti na res zelo osebni nivo. Zdaj negativne komentarje (na instagramu) delim zato, da ozaveščam ljudi, da to ni prav in da se mora to spremeniti. Da enostavno ne moreš in ne smeš, da ni prav in pravično, da karkoli žaljivega rečeš nekomu, ki ga ne poznaš, ne poznaš njegove zgodbe. Da nekoga užališ samo zato, da se boš sam bolje počutil ali stresel jezo na drugega.« Opaža, da so se nestrpni komentarji v zadnjem letu pomnožili, »kot da ob tej razsaja še ena epidemija«. To pa ne pomeni, da kritike ne zna sprejeti, vesela je je, če je debata konstruktivna.