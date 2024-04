Za Levico na evropskih volitvah tudi Zdenka Badovinac

Najmanjša koalicijska stranka bo listo za evropske volitve potrjevala konec meseca, a po neuradnih informacijah bo na listi precej zagotovo tudi umetnostna zgodovinarka Zdenka Badovinac.

Kot smo že poročali, bo nosilka liste predvidoma poslanka in podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič, kandidirala pa naj bi še državna sekretarja na ministrstvu za delo Dan Juvan in solidarno prihodnost Luka Omladič. Da bo predvidoma na zadnjem mestu liste, pa je minister za delo Luka Mesec potrdil že konec februarja. »Želim si ostati na ministrstvu in dokončati projekte, ki smo jih obljubili ljudem,« je dejal Mesec, ki je kot »podporni kandidat« na listi sodeloval že na prejšnjih volitvah, ko je stranka prejela 31.000 oziroma 6,43 odstotka glasov, kar je bilo približno dvajset tisoč glasov premalo, da bi dobili mandat evropskega poslanca.

Ostali kandidati, o katerih je najprej pisal N1, pa naj še ne bi bili dokončno določeni – to so diplomantka iz mednarodnih odnosov Katja Sluga, zasavski delegat v svetu Levice Matej Zupanc in Tarra Stermšek Kristan, kandidatka za poslanko na zadnjih državnozborskih volitvah v gibanju Zdrava družba.

Nekdanja članica Mladinskega posvetovalnega odbora pri predsednici države Sara Štiglic, ki naj bi bila med evidentirani kandidati, pa se za nastop na evropskih volitvah naj ne bi odločila.