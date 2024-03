Težave najmanjše koalicijske partnerice

V nadaljevanju preberite:

Najmanjša koalicijska stranka Levica je po notranjih trenjih, ki so piko na i dobila s pozivom k odhodu Mihe Kordiša, doživela padec javnomnenjske podpore. Zapustilo jo je 23 posameznikov, ki so navedli, da se je ta odmaknila od delavstva in svojega lastnega članstva. Ni sicer prvič, ko Levica doživlja takšna trenja. Analiziramo – zakaj, kdo so podporniki in zakaj jim ni uspelo razširiti baze? Kaj odgovarjajo in kakšen je načrt?