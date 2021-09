Za okrevanje turizma bo nujna njegova preobrazba

V nadaljevanju preberite:

Pandemija koronavirusa je turizmu zadala brutalen udarec, a za uspešno okrevanje te panoge ne bo dovolj oziranje na leto 2019, ampak bo nujno doseči digitalno in zeleno transformacijo, v kar bo treba pritegniti vse deležnike in zagotoviti kadre. To so ključni poudarki panela o prihodnosti evropskega turizma v okviru Blejskega strateškega foruma.