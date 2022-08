Za osebno asisteno in brezposelne prerazporejenih 36 milijonov evrov

Vlada je na dopisni seji znotraj finančnega načrta ministrstva za delo prerazporedila približno 36,3 milijona evrov za izvajanje zakona o osebni asistenci in transferje za brezposelne, so sporočili po seji.

Po okoli 2,6 milijona evrov pa so znotraj finančnih načrtov ministrstev za zdravje in za delo namenili za interventne ukrepe s področja obvladovanja in blaženja posledic covida-19 oziroma plačilo obveznosti, povezanih s covidom-19.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so iz splošne proračunske rezervacije medtem namenili dva milijona evrov za plačilo kotizacije - garancije za izvedbo svetovnega prvenstva v odbojki, ki bo potekalo med 26. avgustom in 11. septembrom na Poljskem in v Sloveniji.