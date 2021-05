Glavni poudarki Prvi odmerek cepiva prejelo 560.106 oseb.

Italija bo vstop v državo brez karantene dovolila tudi tistim, ki bodo imeli v zelenem potrdilu zabeležen samo prvi odmerek cepiva proti covidu-19. FOTO: Jure Makovec/AFP

V ponedeljek so v Sloveniji odkrili 497 primerov okužb s koronavirusom, opravili so 4232 PCR-testov, poroča sledilnik covid-19. Opravili so tudi 43.281 hitrih testov. Hospitaliziranih je 407 ljudi, od tega 122 na intenzivni negi.Avstrija bo od srede obvezno karanteno za prišleke iz nekaterih držav nadomestila z dokazilom o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom (PCT). Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija, a je za vstop v državo potrebno ustrezno dokazilo v angleškem ali nemškem jeziku.Prvi odmerek cepiva proti covidu-19, ki pomeni delni zaščito, je prejelo več kot 560.000 prebivalcev, kar je 26,7 odstotka vseh, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Drug odmerek, ki pomeni celovito zaščito, je prejelo 294.282 oseb ali 14 odstotkov vseh. Najhitrejše občine pri prvem odmerku so Osilnica, Kostel in Bohinj. Pri drugem odmerku so najhitrejše občine Log - Dragomer, Osilnica, Bohinj.Italija bo vstop v državo brez karantene dovolila tudi tistim, ki bodo imeli v zelenem potrdilu zabeležen tudi samo prvi odmerek cepiva proti covidu-19, je napovedal predsednik italijanskega parlamenta. Njegov avstrijski kolegaje omenil, da bi lahko Avstrija obvezno karanteno za prišleke odpravila še ta mesec.V najvišjem kakovostnem rangu južnoameriškega klubskega nogometa, pokalu libertadores, se soočajo z novimi primeri okuženih s covidom-19. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ima argentinska zasedba River Plate šest novih primerov koronskih okužb poleg že 15 obstoječih, zato je ostala brez vratarjev. Število okuženih prinaša težave strokovnemu vodstvu argentinskega kluba, ki za sredino tekmo cope libertadores proti kolumbijski zasedbi Independiente Santa Fe ne bo imel na voljo dovolj igralcev.Ameriški predsednikje v ponedeljek naznanil, da bodo ZDA tujim državam do konca junija namenile še 20 milijonov doz cepiva proti covidu-19, in sicer poleg 60 milijonov, kolikor jih je bilo odobrenih že doslej. ZDA, kjer se pandemija koronavirusa z uspešnim cepljenjem umirja, so doslej poslale 4,5 milijona doz Kanadi in Mehiki.