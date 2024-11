Za širitev EU bo treba prepričevati države članice

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko je slovenska kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos z uspešno opravljenim zaslišanjem preskočila najvišjo oviro na poti do imenovanja, se bo morala spopasti s številnimi izzivi na širitvenem področju. Najbliže članstvu je Črna gora, dobro kaže tudi Albaniji.

Vojna v Ukrajini je širitvenemu procesu EU dala nov zagon, širitev se je zaradi geopolitičnih razsežnosti prebila v zgornji del agende nove komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. »Nova komisarka za širitev bo morala prepričati države članice EU, da prižgejo zeleno luč za širitev,« je kot največji izziv, ki čaka Marto Kos v petletnem mandatu, izpostavila Berta López Domènech, analitičarka za področje širitve EU in Zahodnega Balkana v mislišču European Policy Centre. Najzahtevnejša naloga bo po njenem mnenju – in na to Marta Kos ni podala prepričljivega odgovora –, kako politično voljo evropske komisije, ki je pozitivna in močna, prevesti v politično voljo za podporo širitvi v vseh državah članicah.