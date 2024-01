Za skupno mizo pogrešajo ministrico za zdravje

V Fidesu so danes znova spomnili, da ne zahtevajo ničesar takega, kar bi bilo nemogoče, in apelirajo na odločevalce, naj razmislijo o njihovih zahtevah. Če bi jim na pogajanjih uspelo urediti anomalije, ki so nastale z januarskim dvigom plač, bi bil narejen že ogromen korak k temu, da se stavka v ponedeljek ne bi nadaljevala. A po zdajšnjih ravnanjih vlade v Fidesu niso prepričani, da bo šlo tako zlahka, pa četudi ministrica meni, da je možno zadevo rešiti v kratkem roku.

Prav dr. Valentino Prevolnik Rupel bi v Fidesu radi videli, da sodeluje na pogajanjih in vsaj posluša, kaj imajo povedati, ne pa da je vse prepuščeno ministrstvu za javno upravo.

Pogajanja so se začela ob 12. uri. Vlada je Fidesu v odgovor na njihove zahteve poslala pogajalska izhodišča. V njih so navedli možnost pogajanja glede prve stavkovne zahteve (glejte poudarek) nobenih finančnih predlogov pa niso podali glede urejanja plačnih anomalij in sprejetju aneksov, ki bi jih urejal. Če bi uredili slednje, bi se morali dogovoriti še glede časovnice urejanja posebnega plačnega stebra. Tega bi se po mnenju Fidesa, ki ima v zvezi s tem že vse pripravljeno, dalo urediti precej prej kot za druge poklicne skupine. Želijo si, da bi se pogajali ločeno, želijo si steber, ki bi odražal vse specifike v zdravstvu. Znotraj tega bi uredili tudi dodatke, dopuste, dolžnosti in pravice. Sporazum, ki bi ga z vlado zdaj podpisali glede prekinitve stavke, bi moral torej vsebovati tudi dikcijo o tem, kdaj gre steber v proceduro, pri čemer bi glede tega dodali dodatne »varovalke«. Predloge o vsebini stebra so vladi posredovali že aprila lani, a se na 40 sestankih glede tega niso bistveno premaknili z začetne točke.

»Vsak zamik te reforme pomeni tudi večje tveganje, večji odliv kadra,« je opozoril predsednik Fidesa Damjan Polh. Tega, ali se bo stavka v ponedeljek nadaljevala, ni želel prejudicirati.

Vlado so pred začetkom pogajanj zaprosili še za dodatna pojasnila glede izhodišč za urejanje prve točke stavkovne zahteve, a odgovora še niso prejeli. »Tudi s te plati današnji sestanek ne obeta nekih velikih premikov s strani vlade. Imamo pogajalska izhodišča, na drugi strani pa tega ni,« je bil jasen Polh.

Ponovil je, da je bila včerajšnja opozorilna stavka zgolj odziv na neodzivnosti vlade, ki ne spoštuje podpisanih sporazumov. »Neodzivnost se je izčrpala do konca lanskega leta, ko so padli vsi roki, do katerih bi morala vlada realizirati sporazume.«

Obisk stavke je bil po njegovih besedah izjemen in to naj bo v opomin: »Sindikatu, da vztraja pri podpisanih zavezah, vladi, da se drži podpisanih sporazumov in takoj začne z nujnimi spremembami v sistemu.«

Zdravnica Ana Lina Vodušek z onkološkega inštituta je povedala, da so se zborov ob stavki udeležili tudi predstavniki preostalih sindikatov in podprli prizadevanja Fidesa za ureditev plač in pogojev v zdravstvu. »Zdravniki smo se med stavko srečevali tudi s pacienti, odzivi so bili samo pozitivni. Dobivamo podporo, saj se vsi zavedajo, da gre za ohranitev javnega zdravstvenega sistema,« pa je dejal zdravnik Silvan Saksida iz šempetrske bolnišnice.

Kako pa odgovarjajo na protest pacientov in izjave Iniciative Glas ljudstva, da izsiljujejo vlado?

»Smo resna institucija, ki se ukvarja z zdravstveno problematiko. Poskušamo izboljšati delovne pogoje kolegov in kolegic. Iščemo rešitev, kako bi zajezili odliv kadrov, in smo pacientovi zavezniki. Civilna iniciativa nam nasprotuje. Kaj več od tega ne bi komentiral in mislim, da niti ni treba. Verjamemo v pravno državo in v to, da se bodo našli ukrepi, da bo javno zdravstvo rešeno na tak ali drugačni način,« je dejal prvi mož Fidesa.