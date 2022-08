Za vse v ponedeljek mogoče ne bo dovolj hitrih testov

Na Lekarniški zbornici Slovenije vse upravičence do brezplačnih testov za samotestiranje opozarjajo, da lahko pride do motene preskrbe z njimi. Vlada je namreč na včerajšnji seji med upravičence, ki lahko teste prevzamejo že ta ponedeljek, 29. avgusta, poleg šolarjev in dijakov nepričakovano umestila tudi študente, kar je bilo prvotno predvideno z oktobrom.

»Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, ki je omogočil in uredil pravne podlage pravice učencev, dijakov in študentov do testov HAG za samotestiranje, ki jih lahko prevzamejo v lekarnah, je bil objavljen v uradnem listu šele danes popoldne. Lekarne imajo izredno kratek čas za prilagoditev preskrbe s HAG testi. Vsekakor bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo nemoteno preskrbo s testi HAG za vse upravičence,« je ob tem poudarila predsednica Lekarniške zbornice Darja Potočnik Benčič.

V lekarnah bodo naredili vse, da bodo vsi upravičenci lahko dobili brezplačne teste. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob tem opozarja, da lahko lekarne samo s pravočasnimi predpisi ob pravem času zagotovijo ustrezno zalogo, informacijske oziroma tehnične pogoje za izdajo HAG testov ter kadrovske vire, saj pričakujejo povečan obisk lekarn. V Sloveniji imamo 347 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn.