Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju pogoj PCT

Navodila konec avgusta

Prisila v cepljenje

Predstavniki ministrstva za zdravje so ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter predstavnikom sindikatov v vzgoji in izobraževanju predstavili predvsem, kakšno epidemiološko situacijo pričakujejo 1. septembra. Pristojni na ministrstvu za zdravje se zavzemajo, da bo za zaposlene veljal pogoj PCT, hitri testi pa bi zadoščali le za dva dni. Kdo bo to plačal, ni znano, v Svizu so jasni, da je to stvar delodajalca. Podrobnosti, kako naj bi potekal pouk, bodo ravnatelji izvedeli 24. avgusta na Brdu.Kot so odgovorili iz ministrstva za zdravje, dokončnih odločitev še ni. Za novo šolsko leto sicer načrtujejo samotestiranje učencev zadnje triade osnovne šole in dijakov srednjih šol, za študente pa je predviden pogoj PCT. Pogoj PCT predlagajo tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, je po sestanku povedala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije: »Slišali smo, kakšna so pričakovanja za naslednje šolsko leto, glede na to, da različica delta zelo hitro napreduje. Vseeno naj bi vrtci in šole ostali odprti. Pogoj pa bo zagotavljanje PCT. Hitri test bo veljal 48 ur, PCR 72 ur. Samotestiranja za zaposlene ne bo, povedali so nam, da so ti testi premalo občutljivi.«Bogatajeva ocenjuje, da je v vrtcih cepljenih okoli 40 odstotkov zaposlenih. Kdo bo torej plačeval testiranje zaposlenih, če se bodo morali torej testirati zagotovo vsaj dvakrat tedensko? Bogatajeva je pojasnila, da odgovora glede plačila testiranja niso dobili: »Sem pa vseeno prepričana, da se jih je med počitnicami veliko cepilo. Morda tudi zato, da so šli na dopust. Vsekakor pa je vsak odgovoren, da zaščiti sebe in tudi druge.« Dodala je, da se naj bi se sicer šolsko leto začelo tako, kot se je končalo minulo, vključno z nošenjem mask.Večina ravnateljev bi sicer rada imela zelo konkretne in jasne informacije, kako bo 1. septembra potekal pouk, ali bo treba spet imeti mehurčke in če da, kakšne. Z vsem tem je namreč povezana tudi sestava urnika in seveda kadrovske razporeditve. Te informacije naj bi ravnatelji dobili na tradicionalnem srečanju za ravnatelje 24. avgusta, pričakujejo pa, da bodo v prihodnjem letu informacije hitrejše in da bodo imeli dovolj časa za pripravo.Direktor Šolskega centra Škofja Loka, ki je na sestanku zastopal ravnatelje srednjih šol, je dejal, da dokončna navodila konec avgusta ne bodo bistveno drugačna, kot so jih imeli že doslej: »Ukrepi se bistveno ne bodo spreminjali.« Vendarle pa ravnatelji pričakujejo, da bodo premišljeni, je dejal Pivk: »Da bo vse bolj uravnoteženo. Ne pa da so se v preteklosti zapirale le šole, vse ostalo je bilo pa odprto. Tudi zato je želja, da bi se cepilo čim več ljudi.« Dodal je še, da razmišljajo, da bi bil PCT v določenih primerih obvezen tudi za dijake: »Ne za obvezne vsebine, za popoldanske krožke in neobvezne vsebine pa razmišljajo, da bi bil obvezen pogoj PCT.«Že pred sestankom so v sindikatu Sviz vnovič opozorili na pomen ustreznih prezračevalnih naprav in UV-čistilcev zraka v šolskih prostorih, saj je to, »edini smiselni ukrep, ki bo omogočil, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi ostali odprti«. Glavni tajnik Svizje dodal, da so na to opozarjali že lansko poletje: »Zdaj pa se zanašamo na srečo, da okužb ne bo veliko, in namesto, da bi naredili vse, kar je možno, svetujemo naravno zračenje!«Glede pogoja PCT in testiranja praktično vsaka dva dneva, pa je Štrukelj jasen: »Ta testiranja so napovedali brez dogovarjanja z nami in ob nejasni zahtevi, da je to strošek delodajalca. Če delodajalec sprejme ukrep, mora plačati tudi stroške tega ukrepa. S takimi odločitvami zgolj poglabljajo spore. Je pa dejstvo, da gre pri tem ukrepu za kaznovanje tistih, ki se nočejo cepiti, kar se mi zdi zgrešen način, saj bodo sprožili le odpor.«