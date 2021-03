Za življenje usodne ploščate baterije

V nadaljevanju preberite:

Ploščate baterije, sploh tiste z večjim premorom in večjo močjo, ki jih otroci pomotoma pogoltnejo, imajo lahko tragične posledice. V Sloveniji smrti iz tega razloga še ni bilo, so pa na ljubljanski Pediatrični kliniki že obravnavali hujše zaplete. Da bi se v primeru takega neljubega dogodka pravilno odzvali, so pri evropskem Združenju za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (ESPGHAN) že nastala posebna priporočila, ki utegnejo biti zdravstvenim delavcem pa tudi staršem v veliko pomoč.