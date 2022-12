Začasna preusmeritev pacientov podaljšana še za en mesec

Zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih bo začasna preusmeritev ambulant Zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine predvidoma podaljšana do konca januarja 2023, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

V ZD Polje bodo delovale le ambulante za obravnavo kroničnih bolnikov in ambulanta za preveze oziroma nego ran. Ostajajo tudi ambulante Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine, Zobozdravstvenega varstva, Specialistične ambulante za čeljustno ortopedijo, Ambulanta za ustno higieno, Patronažno varstvo in Laboratorijska diagnostika.

Za paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je njihov zdravnik bolniško odsoten, so v ZD Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta, tako da bodo v začetku januarja predvidoma delovale tri ambulante za neopredeljene paciente.