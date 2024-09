Začasna zaščita ukrajinskih beguncev podaljšana do marca 2026

Vlada je danes sprejela spremembo sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, ki začasno zaščito zanje podaljšuje do 4. marca 2026. Obenem pa je vlada z novelo uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito spremenila dodeljevanje denarne pomoči za zasebno nastanitev za osebe s tem statusom.

V sporočilu po seji vlade so spomnili, da je Svet EU 25. junija sprejel izvedbeni sklep o podaljšanju začasne zaščite, s katerim se je začasna zaščita za osebe, razseljene iz Ukrajine, podaljšala še za eno leto, torej do 4. marca 2026.

»Ker se veliko število razseljenih oseb v EU, ki so upravičene do začasne zaščite, verjetno ne bo zmanjšalo, dokler se bo vojna proti Ukrajini nadaljevala, je treba začasno zaščito podaljšati. Zaradi nadaljevanja napadov na civilno prebivalstvo in infrastrukturo so razmere na celotnem ozemlju Ukrajine še vedno nestabilne, kar lahko privede do nadaljnjega povečanja prihodov v EU. To pomeni, da razseljene osebe še vedno potrebujejo zaščito, saj se zaradi negotovosti in nestabilnosti ne morejo varno vrniti v Ukrajino,« je v sporočilu zapisalo ministrstvo za notranje zadeve.

Tako je tudi Slovenija s spremembo sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine začasno zaščito podaljšala do omenjena datuma.

Osebe z začasno zaščito imajo med drugim pravico do denarne pomoči in do denarne pomoči za zasebno nastanitev. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb določa višino denarne pomoči osebam z začasno zaščito, celotno ureditev denarne pomoči za zasebno nastanitev pa prepušča podzakonskemu aktu.

Zmanjšanje denarne pomoči »spodbuda« k hitrejši integraciji

Z današnjimi spremembami vladne uredbe pa je vlada določila, da se denarna pomoč za zasebno nastanitev osebam z začasno zaščito po dveh letih od priznanja statusa dodeljuje na drugačen način od sedaj veljavnega. Po novem se bo dodelila v višini 85 odstotkov stroškov nastanitve (v kar so všteti najemnina in stroški, ki nastanejo v povezavi z uporabo nepremičnine), vendar največ v določenih odstotkih osnovnega zneska minimalnega dohodka. Odstotki od osnovnega zneska minimalnega dohodka so določeni glede na število družinskih članov in so glede na trenutno veljavne zmanjšani za 15 odstotkov ter zaokroženi na cela števila zaradi lažjega preračuna.

»Z opisanimi spremembami se skuša položaj oseb s priznano mednarodno zaščito in oseb z začasno zaščito po dveh letih od priznanja statusa osebe z začasno zaščito čim bolj izenačiti in s tem tudi osebe z začasno zaščito spodbuditi k hitrejši in boljši integraciji v slovensko družbo, zlasti preko vključevanja na trg dela,« so o spremembi zapisali na vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov.