Začasni odpravnik poslov v Ukrajini bo Bojan Pograjc

Janša: Diplomacija niso le banketi

Da bo Slovenija v Kijev nazaj poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je pred dnevi napovedal premier Janez Janša. Dodal je, da so vsi prostovoljci. Po Janševih besedah si Slovenija prizadeva, da bi svojega predstavnika v ukrajinsko prestolnico vrnila tudi EU.

»Ukrajina potrebuje tudi neposredno diplomatsko podporo, da čim prej pride do prekinitve agresije in miru,« je še tvitnil.

Slovenski veleposlanik v Kijevu Tomaž Mencin se je s slovenskim osebjem iz Kijeva umaknil ob ruskem napadu na Ukrajino, tako da so prostori veleposlaništva trenutno prazni.

Janša je prejšnji teden za nacionalno televizijo povedal, da to ni brez tveganja in da so potrebni prostovoljci. »Če vsa EU v diplomatskem korpusu nima nekoga, ki je vsaj toliko pogumen, kot je diplomat Vatikana, potem nismo vredni, da imamo diplomacijo,« je poudaril Janša in dodal, da to velja tudi za slovensko diplomacijo. »Diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanjem v času, ko potekajo spopadi, nimamo je za bankete,« je med drugim pripomnil v pogovoru za Odmeve.