Začenja se cepljenje splošne populacije

7.41 Strokovnjaki bodo na Kitajskem preiskovali izvor virura

7.10 Nova pošiljka cepiva

7.00 Protikoronski finančni obliž za upokojence

Skupina strokovnjakov, ki bo s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ugotavljala izvor novega koronavirusa, bo na Kitajsko prispela v četrtek. Skupina WHO bo izvor virusa preiskovala skupaj s kitajskimi strokovnjaki. Med drugim naj bi obiskali mesto Wuhan, kjer naj bi se virus sars-cov-2 najprej pojavil.Skupina bo Kitajsko obiskala več kot leto dni po izbruhu pandemije covida-19 ter ob očitkih, da Peking zavlačuje s preiskavo. Generalni direktor WHOje prejšnji teden izrazil razočaranje nad dejstvom, da Peking še ni dokončno odobril prihoda skupine. Kitajska je odgovorila, da mora izvesti ustrezne postopke.Dolgo pričakovan obisk, o katerem se govori že od začetka lanskega leta, ima velik politični pomen v času, ko je pandemija covida-19 po svetu zahtevala že skoraj dva milijona življenj in ohromila svetovno gospodarstvo.Med državami, ki so pozivale k preiskavi izvora pandemije, sta bili najglasnejši Avstralija in ZDA. Kitajska je tarča kritik, da je prikrivala prve izbruhe bolezni ter je pod političnim pritiskom, da ji bodo naprtili odgovornost za pandemijo. Nekateri kitajski viri navajajo, da je izvor virusa drugje in da je bil na Kitajsko uvožen.Strokovnjaki sicer domnevajo, da se je virus na človeka prenesel z netopirjev na jugu Kitajske.V Slovenijo prihaja nova pošiljka cepiva, zato bodo ta teden začeli cepljenje proti covidu-19 splošne populacije. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se moralo cepiti vsaj 60 odstotkov prebivalstva, da bi lahko omejili epidemijo do te mere, da bi se lahko vsaj do določene mere vrnili v način življenja pred epidemijo.Medtem pa anketa, ki jo so jo konec decembra opravili študenti Univerze v Mariboru, Sledilnik za covid-19 in Valicon, kaže, da se namerava zagotovo cepiti 20 odstotkov vprašanih, verjetno se bo cepilo skoraj 30 odstotkov, medtem ko se jih 31 odstotkov verjetno ne bo cepilo, 19 odstotkov pa sploh ne.Upokojenci s pokojnino, ki jim jo izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne presega 714 evrov, bodo danes v skladu z zadnjim protikoronskim zakonom prejeli na svoje račune solidarnostni dodatek. Pogoj pa je, da imajo stalno prebivališče v Sloveniji.Prejemniki pokojnin do 510 evrov bodo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov bodo dobili 230 evrov, tistim s pokojnino med 612,01 in 714 evrov pa pripada 130 evrov dodatka.Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni brezposelni prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo decembra ni preseglo 714 evrov, so navedli na zavodu. Pri določitvi zneska za dodatek so upoštevali višino pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je oseba prejela v decembru lani.