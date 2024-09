Začenjajo se nevihte z močnejšimi nalivi, z njimi pa tudi slabše počutje

Sredi popoldneva se bodo v zahodni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek krepile in razširile proti vzhodu. V noči na ponedeljek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo,

je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sloveniji se od zahoda približuje vremenska motnja s plohami in nevihtami, poplavljajo lahko hudourniki. Največ padavin bo v zahodni polovici države, za katero je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo.

»Kaže, da bo največ padavin v zahodni Sloveniji oziroma v zahodni polovici države,« je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter.

Pojavljali se bodo pasovi močnejših padavin oziroma nalivov, tako da je Arso izdal oranžno oziroma tretje najvišje opozorilo na štiristopenjski lestvici. Izdano je za zvečer in ponoči za obe zahodni regiji, osrednjo Slovenijo in tudi za jugovzhodni del države. Za vzhodni del države je za ponoči in za ponedeljek za eno stopnjo nižje, rumeno opozorilo.

Nalivi bodo trajali do ponedeljka zjutraj, nato pa se bo čez dan dogajanje umirjalo, a bo še vedno spremenljivo s plohami in nevihtami. Tudi ohladilo se bo; v ponedeljek popoldne bodo temperature padle pod 20 stopinj, še prej pa bodo ponekod do 25 stopinj, je napovedal dežurni meteorolog.

»Kaže, da bo padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Bo pa šlo za močnejše nalive, takšna količina dežja lahko pade v nekaj urah,« je opozoril Šter. Morje je zelo toplo in predstavlja izdaten vir vlage, pa so še izpostavili pri Arsu.

Narastejo lahko predvsem hudourniki. Zvečer in predvsem v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah z nalivi hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke ter hudourniki v več delih države. Večja verjetnost za ta pojav bo sprva v zahodni polovici Slovenije, ponoči pa tudi v večjem delu osrednje in južne Slovenije.

Kot še navaja Arso v današnji hidrološki napovedi, so verjetna razlivanja posameznih hudourniških vodotokov, ob krajevno močnih nalivih tudi poplavljanje. Prav tako lahko ob nalivih poplavijo padavinske in zaledne vode.

To pa ne bo edina vremenska sprememba prihodnjega tedna. Še izrazitejša bo naše kraje dosegla v četrtek. »Kaže, da nas bo dosegel izrazit prodor hladnega zraka. Lahko bi rekli, da bo potem pa res konec s poletnim tipom vremena,« je dejal dežurni meteorolog.

Nad našimi kraji se bodo pojavili izraziti južni in jugozahodni vetrovi, v zraku bo veliko vlage, tako da se po trenutnih izračunih obetata vsaj dva dneva obilnega dežja in tudi ohladitev. »Kar izrazito se bo ohladilo, verjetno bodo temperature kakšen dan tudi pod 15 stopinjami, morda celo okoli 10 stopinj, tako da bi lahko v gorah celo zapadlo nekaj snega,« je dodal.

Ob tem je Šter spomnil, da to ni nič neobičajnega za ta čas in da je bil zadnja leta prav september marsikje najbolj namočen mesec v letu.

Na Primorskem je danes še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 od 29, na vzhodu do 31 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo popoldne obrnil na sever, zvečer na Primorskem v burjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 22, najvišje dnevne od 18 do 26 stopinj Celzija. Popoldne se bo ohladilo.

V torek in sredo kaže na deloma sončno vreme s posameznimi popoldanskimi plohami. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Nad večjim delom Evrope je več ciklonskih območij. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden in spodbuden, proti večeru pa bo obremenitev naraščala. V noči na ponedeljek bo vremensko obremenitev čutilo veliko ljudi. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev slabela in postopno ponehala.