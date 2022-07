Začenjajo se pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice

Zaradi počitnic v nekaterih državah se je promet na slovenskih cestah pričakovano že zgostil. Gneča je predvsem na cestah od Avstrije proti Hrvaški. Na podravski avtocesti od Podlehnika proti Gruškovju je nastal 7-kilometrski zastoj. Vozniki osebnih vozil za izstop Gruškovju čakajo več kot dve uri, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoj je tudi na drugih cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Pred Jelšanami, Metliko in Starodom 2,5 kilometra in pred Vinico en kilometer. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zastoj dolg od dva do tri kilometre.

Osebna vozila za izstop iz države do ene ure čakajo še na Dobrovcu, Metliki, do dve uri pa na Vinici, Starodu in Jelšanah. Do pol ure je čakalna doba za izstop na Sečovljah. Za vstop v Slovenijo pa je treba do pol ure čakati na Metliki, Sečovljah in Jelšanah.

V prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo tudi na bolj obremenjeno ljubljansko obvoznico ter odseke, ki vodijo proti obali.

Poleg tega se bodo danes začela pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Tomačevim. Stekla bodo dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, zaradi česar bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova, saj bo promet tekel po zožanih pasovih.

V prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj vnaprej načrtujejo pot, poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah ter vozijo strpno, s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo.