Tisoč evrov za enodnevno čakanje na operacijo

V UKC Maribor so pacientu za dan čakanja na operacijo, ki je bila kasneje odpovedana, obračunali dobrih tisoč evrov in še stroške PCR-testiranja na covid, ki ga je opravil drugje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprožil izredni nadzor, a je za to potreboval štiri mesece – tudi zaradi slabe odzivnosti izvajalca storitev, so povedali.

Poznavalci navajajo, da je možno, da je do napake prišlo v obračunski službi, kjer so prepisali šifre iz postavljene diagnoze, taki dogodki pa da niso redkost. Nekaj jih odkrijejo avtomatske kontrole pri ZZZS, ki jih ni malo, še največ pa lahko stori zavarovanec in prek spletne strani ZZZS preveri, ali je izvajalec pri njem obračunal le tiste storitve, ki jih je zares opravil.