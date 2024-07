Policija se je prepozno odzvala na potencialno grožnjo z nasiljem v šoli

Izredni nadzor nad delom policije zaradi grožnje napada v slovenskih šolah, ki ga je odredil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, je razkril nepravilnosti in pomanjkljivosti pri ravnanju z informacijo, opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi policijske preiskave. Kaj je bilo narobe, so pojasnili na današnji novinarski konferenci, kjer je generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić poročal o zaključkih nadzora nad delom policije glede potencialne grožnje nasilja v šolah.

»Odkrili smo, da se Uprava kriminalistične policije (UKP) ni pravilno in dovolj hitro odzvala na informacijo o tem, da nekdo na spletnem portalu grozi, da bo storil napad na eni izmed šol, kar se je zgodilo 2. aprila. Nepravilnosti UKP so se odrazile v nadaljnjem neustreznem upravljanju nalog kriminalistov in usmerjanju preiskave. Policija je prve aktivnosti izvedla šele sedmi dan po pridobljeni informaciji,« je pojasnil. Razloge za sum, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa so ugotovili šele 11. aprila. Zaradi nepravilnosti je minister Poklukar policiji že dal navodila za odpravo nepravilnosti, o realizaciji pa mora ta poročati najkasneje do 2. novembra. Iz nekaterih ravnanj policistov je po besedah Levačića zaznati, da je šlo za sum kaznivega dejanja. Poročilo je bilo zato odstopljeno specializiranem tožilstvu.

Kljub ugotovljenim nepravilnostim pa je Levačić dejal, da je policija storila vse, da bi posameznika, ki je zapisal komentar, odkrila in je to tudi uspešno izvedla. Pri tem je pozval vsakega posameznika, da prijavi kakršne koli grožnje, da policija lahko zavaruje dokaze in odkrije storilca. Kot je še dejal, so zdaj že pripravili protokole ustreznega obveščanja, ki že veljajo.

Kot je znano, se je aprila letos pod člankom portala 24ur.com o napadu na finski šoli pojavil komentar uporabnika »Slava Rusiji«, ki je napovedoval podoben dogodek v Sloveniji 10. aprila. Komentar so hitro odstranili in o njem obvestili varnostne službe. Zaradi panike, ki je nastala, mnogi starši niso poslali otrok v šolo.

Minister za notranje zadeve je zaradi kritik o delu policije odredil nadzor, ki ga je izvedel Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so bile ugotovljene nepravilnosti pri evidentiranju in obravnavi informacij ter pri vodstvenih in preiskovalnih postopkih, izdana pa naj bi že bila navodila za odpravo nepravilnosti. Na notranjem ministrstvu pripravljajo tudi protokol za obveščanje in ukrepanje v primeru groženj v šolah, v sodelovanju s policijo in ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.