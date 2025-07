Fabjan dal košarico zvezi

Judo zveza Slovenije je opravila pogovor z mednarodno zvezo IJF, da bi našli najboljšo rešitev za zaščito domnevnih žrtev trenerja Marjana Fabjana ter vzpostavitev varnega okolja. Zato je krovna zveza pozvala klub Z'dežele Sankaku z Lopate pri Celju, da do zaključka postopka Fabjan začasno prekine z dejavnostmi v klubu, česar klub, v katerem je Fabjan alfa in omega, ni sprejel.

Kot so sporočili iz slovenske zveze, gre sicer za nezavezujoče priporočilo, ki temelji izključno na načelu previdnosti in je v interesu zaščite športnikov.

Pred dnevi pa so na slovenski zvezi opravili še posvet z varuhom športnikovih pravic Rožletom Prezljem, s katerim so se pogovarjali o zagotavljanju pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu. Na podlagi tega posveta so Fabjana povabili na skupni pogovor s Prezljem o tem, kako lahko na najboljši možen način skupaj zagotovijo varno, spodbudno in zaupanja vredno okolje za vse športnike – zlasti za otroke in mlade.

Marjan Fabjan zanika vse obtožbe. FOTO: Rok Rakun/ppr.si

Kot so v sporočilu za javnost danes zapisali pri slovenski zvezi, so glede obeh predlogov s strani kluba Z'dežele Sankaku ter trenerja Fabjana prejeli negativen odgovor.