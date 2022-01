Zakon za preprečevanje korupcije in ustvarjanje prihrankov

V nadaljevanju preberite:

Ali bo korupcije v zdravstvu in seveda tudi drugje kmalu konec? Vladajoče stranke – SDS, NSi in SNS – so danes vložile v parlamentarni postopek predlog sprememb zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon, je obveznost oblikovanja evropskih referenčnih cen, s čimer naj bi preprečili korupcijo in dosegli velike prihranke, so napovedali predstavniki naštetih poslanskih skupin.

Predlog zakona temelji na konkretnih smernicah, ki sta jih oblikovali parlamentarni preiskovalni skupini po obravnavi korupcije pri nakupu žilnih opornic in kolčnih protez, je povedala Karmen Furman iz poslanske skupine SDS. Kot je dejala, so si vladne in opozicijske stranke enotne, da je treba korupcijo v zdravstvu preprečiti, določitev referenčnih cen po evropskih primerljivih cenah pa je način za dosego tega cilja.