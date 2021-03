Zakonodajno telo si je povrnilo nekaj avtonomnosti

V nadaljevanju članka preberite:



Poskus menjave na vrhu državnega zbora je odprl razpravo, kakšno je razmerje med izvršno in zakonodajno oblastjo. Čas izrednih okoliščin epidemije je v ospredje potisnil učinkovitost dela vlade, hkrati pa je predsedniku vlade Janezu Janši uspelo utrditi dominantno vlogo institucije vlade v slovenskem političnem sistemu, predvsem na račun zmanjšanja ali samovoljne redukcije vloge institucije državnega sveta, ki ga vodi Alojz Kovšca, in institucije predsednika republike, ki je v rokah Boruta Pahorja.



Že v prejšnjih mandatih je veljala splošna ocena, da si vsakokratna vlada, torej večina v državnem zboru, podredi zakonodajno telo do te mere, da postane glasovalni stroj vlade. Najbolj kritična do državnega zbora in njegove nesamostojne vloge pod vlado Janeza Janše je donedavna šefica poslancev SMC Janja Sluga. Trdi, da se je njen stari in novi sopotnik na politični poti kot predsednik državnega zbora uspešno upiral Janši, ki ni skrival ambicij, da lastnoročno vodi tudi državni zbor.