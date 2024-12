Zamude zavirajo priliv iz blagajne EU

V nadaljevanju preberite:

Zaradi zamud pri sprejemanju pokojninske reforme in še nekaj drugih, manjših razlogov bo v Sloveniji nastal zamik pri izplačilih iz bruseljske blagajne v načrtu za okrevanje in odpornost. Po napovedi finančnega ministra Klemna Boštjančiča bo Slovenija naslednji zahtevek za plačila poslala v Bruselj pred poletjem ali še pozneje. Do odobritve nato mine še nekaj mesecev. Tudi na področju kohezijske politike v večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027 Slovenija še ni najboljša pri črpanju. Po eni od statistik evropske komisije je med državami EU na zadnjem mestu.