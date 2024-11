Bruselj ocenjuje, da so naši proračunski načrti ustrezni

Evropska komisija je predstavila jesenski sveženj evropskega semestra in ocenila srednjeročne fiskalno-strukturne načrte, ki so jih morale države članice poslati v Bruselj v skladu z novimi evropskimi pravili. Za kar 20 držav, vključno s Slovenijo, je komisija mnenja, da so njihovi srednjeročni načrti ustrezni in določajo verodostojno fiskalno pot za zagotovitev fiskalne vzdržnosti v srednjeročnem obdobju.

V primeru Nizozemske je imela komisija dodaten predlog, srednjeročni načrt za Madžarsko, ki je bil oddan v začetku tega meseca, je še v fazi ocenjevanja. Pri tem pa pet držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Nemčija in Litva) svojih fiskalnih načrtov še ni oddalo zaradi razlogov, povezanih s političnim ciklom in volitvami.

Proračunski položaj se je izboljšal

Komisija je pri tem pregledala tudi osnutke proračunskih načrtov za 17 držav z evrom za leto 2025. Slovenijo je uvrstila v najbolje ocenjeno skupino osmih držav (v njej so še Grčija, Ciper, Latvija, Slovaška, Italija, Hrvaška in Francija), ki so svoje neto izdatke v celoti zadržale znotraj postavljenih fiskalnih omejitev.

Evropska komisija ugotavlja, da je Slovenija še spomladi sporočila za letos načrtovani primanjkljaj v višini 3,6 odstotka BDP, kasnejša jesenska napoved komisije pa zdaj predvideva, da bo primanjkljaj leta 2024 znašal 2,4 odstotka, v letih 2025 in 2026 pa 2,1 odstotka BDP, kar je pod mejo treh odstotkov. »Na splošno se je proračunski položaj v primerjavi s pomladjo izboljšal, saj v letih 2023 in 2024 ni opaziti kršitev razmerja med primanjkljajem in BDP,« razmere v Sloveniji ocenjuje komisija.

Manj ugodno oceno so dobile Estonija, Nemčija, Finska in Irska, ki svojih izdatkov niso povsem ustrezno prilagodile, dodatnih kritik so bili deležni tudi Luksemburg, Malta in Portugalska, ki poleg tega še ne odpravljajo ukrepov proti energetski draginji. Najslabše ocenjeni sta bili zaradi prevelike porabe Nizozemska in Litva, tri države (Avstrija, Belgija in Španija) pa so ostale neocenjene, ker proračunov za prihodnje še niti niso vložile v svoje parlamente.