Zaostritve bodo prišle do izraza maja

Čez dober mesec, konkretneje 26. maja, se bo začela uporabljati novela zakona o tujcih. Ob njenem sprejemanju je bil sicer večji del pozornosti javnosti in politike usmerjen k spornemu 10. členu, vendar bodo ob uveljavitvi zakona veliko bolj kot to določilo, ki v primeru kompleksne krize omejuje možnost vložitve prošnje za azil, in bistveno več ljudi, ki že živijo v Sloveniji, zadevali drugi pogoji in omejitve, ki jih prinaša.