Zapečatili tudi pisarno Bogovičevega posebnega svetovalca

V okviru preiskave domnevne korupcije, povezane z delovanjem lobistov kitajskega tehnološkega giganta Huawei v Evropskem parlamentu, je belgijsko tožilstvo včeraj štiri ljudi obtožilo korupcije, enega pa pranja denarja. V poslopju parlamenta so izvedli tudi nove preiskave.

Osumljence so pridržali že v četrtek, ko so preiskovalci tako v Belgiji kot na Portugalskem izvedli obsežne racije. Preiskovalni sodnik je za četverico odredil podaljšanje preiskovalnega pripora, petega pa so pod določenimi pogoji spustili na prostost, so včeraj sporočili. Hkrati so v ponedeljek oblasti izvedle nove preiskave v poslopju Evropskega parlamenta. Tudi te so potekale v povezavi z očitki, da je Huawei poskušal s podkupovanjem evropskih poslancev vplivati na proces odločanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

V središču preiskave naj bi bili tako lobisti Huaweia kot asistenti evropskih poslancev, ki naj bi prošnje za posredovanje prenašali do evropskih poslancev. Policija je med drugim v zgradbi Evropskega parlamenta v Bruslju zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, posebnega svetovalca nekdanjega evropskega poslanca Franca Bogoviča v njegovem zadnjem mandatu med letoma 2019 in 2024, med drugim poroča spletni portal Necenzurirano. Mouchtar je bil tudi svetovalec več drugih evropskih poslancev.

Pod krinko lobiranja

Bogovič je danes za STA pojasnil, da je bil Mouchtar v njegovi pisarni zaposlen 20 odstotkov delovnega časa in da sta sodelovala predvsem glede projekta pametne vasi oziroma dogodkov v Evropskem parlamentu, na katerih so promovirali različne tehnološke rešitve za kmetije. Zatrdil je še, da v zvezi s preiskavo korupcije preiskovalci doslej niso stopili v stik z njim. Bogovič sicer priznava, da je bil eden od evroposlancev, ki je imel stike s Huaweijem in poudarja, da je to tudi javno objavljal.

Koruptivne prakse naj bi se pod krinko lobiranja glede na ugotovitve preiskovalcev redno odvijale od leta 2021, obsegale pa naj bi različna povračila in nagrade za zavzemanje političnih stališč, od potovanj do rednih vabil na nogometne tekme. Huawei, ki je že dolgo predmet polemike znotraj EU, je sporočil, da ima ničelno toleranco do korupcije in obtožbe jemlje resno.

Nove preiskave belgijskih oblasti spominjajo na afero domnevnega podkupovanja v Evropskem parlamentu iz leta 2022, ki je razkrila poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve evropskih poslancev.