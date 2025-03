Musk: Tukaj gre za neko obliko duševne bolezni, ker to nima nobenega smisla

Elon Musk, izvršni direktor Tesle in vodja Department of Government Efficiency (DOGE), je v nedavnem intervjuju za Fox News izrazil presenečenje nad nasilnimi napadi na Tesline avtomobile in prodajne centre po celotnih Združenih državah Amerike. Omenjeni napadi vključujejo požige, vandalizem in streljanje na vozila, kar Musk pripisuje svojim prizadevanjem za zmanjšanje korupcije in vladnega zapravljanja. Po njegovih besedah gre za organizirano levičarsko zaroto, s katero želijo nasprotniki njegovega političnega delovanja uničiti podjetje in ga osebno diskreditirati. Njegove trditve, da gre za organizirane napade, niso podkrepljene s konkretnimi dokazi.

V zadnjih tednih so Teslini prodajni centri in vozila postali tarče vandalizma in požigov, pri čemer so oblasti poročale o več resnih incidentih. Najhujši napad se je zgodil v torek v Las Vegasu, kjer je neznanec z molotovkami zažgal več Teslinih avtomobilov, nato pa streljal na prodajni salon. Na objektu je bil kasneje najden grafit »RESIST«, kar nakazuje na politično ozadje napada, piše New York Post.

Kot piše Washington Examiner so se podobni incidenti zgodili v več mestih, vključno s San Franciscom, Kansas Cityjem in Minneapolisom, kjer so protestniki vandalizirali Tesline trgovine, poškodovali polnilne postaje in preluknjali pnevmatike Teslinih vozil.

Njegove trditve, da gre za organizirane napade, niso podkrepljene s konkretnimi dokazi. FOTO: Ethan Miller/AFP

Musk se je na dogajanje odzval z obtožbami proti levici in demokratom, pri čemer je v intervjuju za Fox News izjavil: »Nikoli si nisem predstavljal, da bo toliko sovraštva in nasilja usmerjenega proti Tesli. Vedno sem mislil, da so demokrati stranka sočutja, zdaj pa vidimo, da požigajo avtomobile, mečejo bombe in streljajo na prodajne centre. To je popolna norost«.

»Vedno sem počel le koristne stvari,« je še dodal Musk. »Zdi se mi, da imamo opravka z nečim motenim – tukaj gre za neko obliko duševne bolezni, ker to preprosto nima nobenega smisla«, je povedal za Fox News.

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je napade označila kot »domači terorizem« in napovedala ostre ukrepe proti storilcem (The Guardian, 2025). Podobno je za Fox News izjavil predsednik ZDA Donald Trump, ki je njegov največji politični zaveznik: »Uničevanje Tesle je napad na veliko ameriško podjetje. To je napad na inovacije in gospodarstvo. Storilce bomo našli in jih kaznovali.«

A pri vsem tem ostaja vprašanje: je res šlo za spontano nasilje ali pa so napadi posledica Muskovega političnega aktivizma in izzivanja javnosti?

Muskova politična radikalizacija

V zadnjih letih se je Musk iz tehnološkega vizionarja in zagovornika inovacij preoblikoval v politično izpostavljeno osebnost, ki vse bolj vpliva na javno sfero, pogosto na polarizirajoč način. Čeprav je bil v preteklosti naklonjen tako progresivnim kot libertarnim idejam, je sčasoma postal eden najvplivnejših podpornikov Trumpove administracije, pri čemer je svojo javno podobo izkoristil za oblikovanje političnih in ekonomskih razmer v ZDA.

Njegove trditve o »levičarski zaroti«, napadi na demokratsko stranko, tesne povezave s Trumpovo administracijo in celo domnevni nacistični pozdrav na slovesnosti jasno kažejo, da ni zgolj nedolžna žrtev političnega preganjanja, temveč aktiven akter pri zaostrovanju delitev v družbi. FOTO: Angela Weiss/AFP

Po Trumpovi zmagi na preteklih ameriških predsedniških volitvah je Musk prevzel vodenje Department of Government Efficiency (DOGE), vladnega urada, ki naj bi bil uradno ustanovljen za zmanjšanje proračunske porabe in boj proti korupciji. Vendar pa so se kmalu pojavili resni pomisleki glede delovanja tega urada. Kritiki trdijo, da DOGE ne deluje na podlagi neodvisnih preiskav ali strokovnih analiz, temveč služi kot orodje za politično obračunavanje in uveljavljanje Muskove lastne vizije o vlogi države in gospodarstva.

Upad prodaje Tesle

Muskov politični aktivizem je imel neposredne posledice na prodajo Teslinih vozil, ki je v ZDA padla za 11 odstotkov, v Evropi pa so številke še bolj alarmantne:

»Tesla je bila nekoč simbol trajnostne prihodnosti. Zdaj pa postaja politično orožje, kar odbija kupce,« je komentiral ekonomist Paul Krugman. FOTO: Laure Andrillon/Reuters

Financial Times piše, da je v Nemčiji upadla prodaja za 76, Italiji za 55, Franciji za 45 in na Švedskem za 42 odstotkov.

»Tesla je bila nekoč simbol trajnostne prihodnosti. Zdaj pa postaja politično orožje, kar odbija kupce,« je komentiral ekonomist Paul Krugman za The Economist.

Analitiki opozarjajo, da se Tesla vse bolj spreminja v politično gibanje namesto tehnološkega podjetja, kar odbija številne kupce. Čeprav so napadi na Teslo nesprejemljivi, se postavlja vprašanje, do kakšne mere je Musk sam odgovoren za zaostreno politično vzdušje. Njegove trditve o »levičarski zaroti«, napadi na demokratsko stranko, tesne povezave s Trumpovo administracijo in celo domnevni nacistični pozdrav na slovesnosti jasno kažejo, da ni zgolj nedolžna žrtev političnega preganjanja, temveč aktiven akter pri zaostrovanju delitev v družbi.

Donald Trump: »Uničevanje Tesle je napad na veliko ameriško podjetje. To je napad na inovacije in gospodarstvo. Storilce bomo našli in jih kaznovali.« FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Muskova taktika igranja vloge žrtve v kontekstu napadov na Teslo je premišljen politični manever, a posledice njegovega delovanja so že očitne: strm padec prodaje, izguba ugleda in odmik od prvotne vizije, ki je Teslo sploh postavila na pot uspeha.