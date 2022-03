Zaposleni na RTV Slovenija izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča

Novinarsko konferenci zaposlenih na RTV Slovenija z začetkom ob 13.30 bomo prenašali v živo. Prejšnji teden so že predstavili svoje zahteve za ohranitev nepristranskosti in profesionalnosti javnega servisa. Opozorili so tudi na pravno vprašljivo imenovanje Jadranke Rebernik za odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija. Zatem se je v petek zgodila zamenjava urednice uredništva MMC Kaje Jakopič z Igorjem Pirkovičem.

Uredištvo MMC imenovanju Pirkoviča nasprotuje, ker so ocenili, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določene politične stranke in njenega voditelja. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada. Poudarili so tudi, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družbenem omrežju twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske, in da se bojijo, da bo v skladu s temi stališči kot urednik poskušal vplivati na vsebino na portalu.

V kontekstu dogajanja na RTV Slovenija v uredništvu MMC razumejo to imenovanje le kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v prid vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje.

Ob uredništvu MMC sta se oglasila tudi Aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in Aktiv novinarjev Radia Slovenija. Še posebej radijci so tako kot spletni novinarji opozorili na spornost imenovanja iz proceduralnih razlogov. Tega je po zadnjih spremembah, ki jih je opravil generalni direktor Andrej Grah Watmough, lahko opravila Rebernikova sama.

Pirkovič meni, da je bilo vse pravno korektno. »Imajo pa možnosti, da to izpodbijajo. To je pravica vsakega,« je dejal.