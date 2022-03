Napadi na zaposlene RTV Slovenija postali brutalni in prestopili vse meje

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija po zadnjih dogodkih meni, da sta profesionalnost in nepristranskost javnega servisa vse bolj ogroženi.

»Prvi program TV Slovenija je vse bolj osiromašen, spored ne drži, odločitve o prenosih oddaj in shodov pa ne presenečajo ne le javnosti, ampak tudi zaposlene. Oddaja na drugem programu TV Slovenija pa je zamaknjena, čeprav naj bi bila na sporedu po olimpijskih igrah - konec februarja torej,« je uvodoma v imenu zaposlenih povedal voditelj Saša Krajnc in navedel, da zahtevajo popolno uredniško avtonomijo, brez vsakršnih političnih pritiskov.

»Pričakujemo, da o morebitnih spremembah programa javne RTV odloča zgolj RTV in nikakor na pobudo ali v korist političnih strank in vplivnežev. Kot profesionalni novinarji ostro zavračamo vse pritiske in škodoželjne kritike. Pisci le teh namreč namenoma sprevračajo pomene nekaterih komentarjev. Programski svet pozivamo naj svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko, kot mu nalaga tudi zakon o RTV. Pričakujemo, da se bodo vse politične stranke zdaj in v prihodnje vzdržale vsakršnega poskusa vmešavanja v delovanje RTV Slovenija, ki je v službi javnosti ne države in politike. Od vodstva zahtevamo, da tovrstne poskuse ostro zavrne,« je še povzel zahteve.

V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, Marcel Štefančič pravi, da je "treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko." FOTO: Blaž Samec/Delo voditelj, je povedal, da sta sindikat in aktiv TV Slovenija na programski svet naslovila zahtevo, naj se ta izjasni glede imenovanja odgovornega urednika informativnega program TV Slovenija.

V uredništvu so v petek namreč 82,18-odstotno podporo izrekli Mitji Preku, a je generalni direktor Andrej Grah Whatmough za urednico imenoval Rebernikovo, ki je dobila le 21,78-odstotno podporo. To potezo je v pisnem sporočilu za javnost generalni direktor komentiral z navedbo, da je imelo odločilno vlogo pri imenovanju Rebernikove za odgovorno urednico njeno aktivno in uspešno sodelovanje pri izvajanju programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ki ga je programski svet sprejel novembra lani. Mitja Prek pa je lani ob sprejemanju programsko-produkcijskega načrta protestno odstopil z mesta urednika dopisništev, ker se s sprejetim načrtom ni strinjal.

Da so s tem načrtom težave in se ne uresničuje v celoti, še vedno poudarjajo na TV Slovenija. Pri tem pa se dogajajo tudi hitre neusklajene spremembe programske sheme. Več sogovornikov v tem vidi poskuse ugajanja vladi, ki ima tudi v programskem svetu večino naklonjenih posameznikov. Pritiski na RTV Slovenija ter posamezne novinarje in urednike – kot je to storil tudi direktor vladnega urada za komuniciranje – se sicer še vedno nadaljujejo.

Voditeljica oddaje Tarča Erika Žnidaršič je spregovorila, da so bili pred zadnjo oddajo deležni napadov že pred oddajo. »To, kar se dogaja, je popolnoma nesprejemljivo in ne sodi v demokratično državo. Napadov smo deležni, ker smo kritični, postavljamo vprašanja in nismo v skladno s pričakovanji neke določene politične opcije,« je navedla in dodala je to, kar se dogaja brutalno, poteka na osebni ravni, vključene so tudi naše družine.

»Ne bomo dovolili, da ta medijska hiša kljub vsem napakam in pomanjkljivostim postala sistem ali orodje neke politične stranke. Še naprej bomo delali v javnem interesu,« je dejala.

Novinarsko konferenco zaposlenih na RTV Slovenija z začetkom ob 13.15 smo prenašali v živo.