Zaprt del primorske avtoceste, zastoji in zdrsi tovornih vozil

Zaradi burje je zaprt del primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, zaradi zdrsa več vozil nastajo zastoji med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Prav tako je zaprta avtocesta v razcepu Nanos iz smeri Vrtojba proti Kopru ter hitra cesta Razdrto–Nova Gorica med Selom in razcepom Nanos. Zastoji nastajajo tudi drugod po državi, promet ovirajo zdrsi vozil, poroča prometnoinformacijski center.

Ponekod po državi sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Zaradi burje je možnost slabše vidljivosti, saj nastajajo snežni nanosi, še opozarjajo.

Zastoji na primorski avtocesti nastajajo tudi med Gabrkom, Postojno in Brezovico, prav tako na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico ter na dolenjski avtocesti med priključki Drnovo, Trebnje in Grosuplje. Na slednji je med priključkoma Novo mesto - vzhod in zahod proti Ljubljani ter med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Novemu mestu oviran promet zaradi zdrsa tovornih vozil.

Tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani na počivališču Starine in mejnem prehodu Obrežje, v smeri proti Novemu mestu pa med priključkoma Ivančna Gorica in Trebnje - zahod.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za vozila nad 7,5 tone na cesti Soteska–Črmošnjice–Črnomelj, prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja tudi na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič, na glavni cesti Novo mesto–Metlika ter Štrekljevec–Jugorje in na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Babno Polje in Petrina.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čez prelaz Ljubelj obvezne verige na avstrijski strani.

Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, da spremljajo prometne razmere in vremenske napovedi. Računati je treba na čiščenje vozila pred vožnjo, posipne in plužne skupine, daljši čas potovanja in daljše zavorne poti.

Vremenoslovci zlasti za danešnje jutro v večjem delu države napovedujejo močan veter, sunki burje bodo na Primorskem dosegli hitrost okoli 140 kilometrov na uro. Državo so zajele tudi obilnejše padavine, sneženje ob močnem vetru povzroča snežne zamete, možni so tudi vetrolomi.