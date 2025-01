Zaradi cene pica južnega soseda bolje tekne

V nadaljevanju preberite:

Andreja But, glavna tržna inšpektorica tržnega inšpektorata, nam je pojasnila, da inšpektorat, kar zadeva predpise, nima zadržkov do dostave hrvaške hrane v Slovenijo. »Skladno z določbami zakona o storitvah na notranjem trgu je ponudnikom storitev s sedežem v drugih državah članicah dovoljeno čezmejno opravljanje občasnih storitev, torej tudi prodaja gostinskih storitev, če se ta dejavnost opravlja skladno s pogoji, kot so predpisani v matični državi članici,« je odgovorila Andreja But.