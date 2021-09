Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pada

Zaradi covida-19 Slovenci veliko več dopustovali doma

V primerjavi z letom 2019 je bilo lani tudi manj enodnevnih izletov, se je pa močno povečal odstotek enodnevnih izletov po Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik

V soboto so ob opravljenih 2310 PCR-testih na okužbo z novim koronavirusom potrdili 444 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 19,2 odstotka opravljenih testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.472 aktivnih primerov okužb, kar je 116 manj kot dan prej.Delež pozitivnih testov je bil za eno odstotno točko višji kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 878, kar je 15 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 636 okužb na 100.000 prebivalcev, povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za šest.V soboto so opravili tudi 17.153 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.114.955 ljudi oz. okoli 53 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa 988.455 oseb oz. okoli 47 odstotkov prebivalstva.Epidemija covida-19 je močno vplivala na turizem, kar potrjujejo tudi podatki državnega statističnega urada. Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so leta 2020 potovali s slovenskimi agencijami, se je znižalo, Slovenci pa so več dopustovali doma, za enodnevni izlet so tako v 86 odstotkih izbrali Slovenijo.Potovalne agencije so organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 147.000 domačih turistov. Od tega jih je 62.000 oz. 42 odstotkov prenočevalo v Sloveniji, 85.000 oz. 58 odstotkov pa jih je s slovenskimi potovalnimi agencijami potovalo v druge države. Za primerjavo, leta 2019 je v tujino potovalo 84 odstotkov domačih turistov, po Sloveniji pa 16 odstotkov.Domači turisti so pri potovanju v tujino najpogosteje izbrali Hrvaško (46.696 potnikov), sledili so Grčija (14.865), Egipt (3433) in Italija (2708). Podobno je bilo tudi leto prej, ko sta Hrvaški sledili Italija in Grčija.V primerjavi z letom 2019 je bilo lani tudi manj enodnevnih izletov, se je pa močno povečal odstotek enodnevnih izletov po Sloveniji.Enodnevnih izletov se je udeležilo skupaj 39.000 domačih izletnikov; 86 odstotkov le-teh se je udeležilo enodnevnih izletov po Sloveniji, medtem ko se jih je 14 odstotkov odločilo za izlet v tujino. Leta 2019 je bilo na enodnevnih izletih 220.000 domačih izletnikov, od tega 47 odstotkov na izletih po Sloveniji, okoli 53 odstotkov pa po tujini, ugotavlja statistični urad.