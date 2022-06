Zaradi nesreče zastoj na primorski avtocesti

Na primorski avtocesti je med Postojno in viaduktom Ravbarkomanda prišlo do nesreče. Ob močno povečanem prometu je nastal daljši zastoj, tako da vozniki tam po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste izgubijo več kot eno uro. Promet bo vse do večernih ur povečan tudi naprej proti Ljubljani.

Še naprej so dolge tudi čakalne vrste na nekaterih mejnih prehodih na jugovzhodu in vzhodu države. Na Gruškovju se za vstop v Slovenijo čaka celo štiri ure, v Zavrču dve uri, v Dobovcu uro in tri četrt ter v Ormožu uro in pol. Drugod so čakalne dobe krajše, prav tako ni treba pretirano čakati ob izstopanju iz države.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj trenutno dolg tri kilometre. Za voznike, ki se odpravljajo v Kranjsko Goro in Jesenice je možen obvoz preko izvoza Lipce. Zastoj v dolžini enega kilometra vztraja tudi pred mejnim prehodom Šentilj.