Zaradi širjenja delte zaprta štiri največja avtralska mesta

08.28 V državi New York na pandemijo koronavirusa spominjajo le še maske

FOTO: Angela Weiss/AFP

08.08 Na Filipinih so podaljšali ukrepe do sredine julija

07.45 Štiri avstralska mesta zaprta zaradi širjenja delte

V Avstraliji je polno cepljenih samo pet odstotkov prebivalcev in s tem močno zaostaja za skoraj vsemi drugimi razvitimi državami, kar spodbuja bojazen hujših posledic širjenja, če se ne bo okrepilo cepljenje. FOTO: Saeed Khan/AFP

06. Vse o digitalnih potrdilih

Newyorški guvernerje sporočil, da so v nedeljo za covidom-19 v državi umrli le trije bolniki. Ameriška zvezna država z okrog 20 milijoni prebivalcev je doslej opravila 21 milijonov cepljenj in izvedla 58 milijonov testov na koronavirus. New York je bil ob izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA najbolj prizadeta država, saj je aprila na dan umiralo skoraj po tisoč ljudi. Trenutno se za covidom-19 v bolnišnicah zdravi 346 ljudi, od tega 89 v intenzivni negi. V nedeljo so opravili 55.334 testov za koronavirus, od katerih jih je bilo 290 ali 0,53 odstotka pozitivnih. Sedemdnevno povprečje pozitivnih testov je 0,39 odstotka.Okrog 72 odstotkov starejših od 18 let je doslej prejelo najmanj eno dozo cepiva Pfizer, Moderna ali Johnson & Johnson, povsem cepljenih pa je 65 odstotkov odraslih prebivalcev države. Cuomo je prebivalcem zagotovil, da so cepiva uspešna proti različici koronavirusa Delta, ki se sedaj najbolj širi med tistimi, ki niso celjeni.Filipinski predsednikje podaljšal omejitve gibanja in poslovanja v filipinski prestolnici in bližnjih provincah do sredine julija ter ohranil strožje ukrepe v osrednjih in južnih območjih, poročanje AFP povzema Guardian. Število okužb v prestolnici, v kateri živi vsaj 13 milijonov ljudi, se je od vrhunca aprila zmanjšalo, vendar se nekatere province borijo z izbruhi, ko se država spopada z distribucijo cepiv in cepljenjem.Najbolj poseljena avstralska zvezna država Novi Južni Wales je v torek poročala o rasti števila lokalno pridobljenih primerov okuženih, medtem ko so pristojni zaradi hitro nalezljive različice delte zaostrili ukrepe, da bi omejili širjenje virusa, navaja britanski Guardian. Izbruh v prestolnici Novega Južnega Walesa je povezan z različico delta, število okužb je naraslo na skoraj 150 primerov. Zaradi zaskrbljenosti oziroma strahu, da bi lahko sev povzročil večje izbruhe bolezni, so najprej v treh večjih mestih uvedli lockdown. Perth, glavno mesto Zahodne Avstralije, je s ponedeljkom začel štiridnevni lockdown, v torek so se mu pridružili še Sydney, Darwin in Brisbane. Tudi zvezna država Queensland je zaradi novih primerov na jugovzhodu države ponovno uvedla določene omejitve in zaprtje Townsvilla, otokov Palm Island in Magnetic Island ter nekaterih lokalnih območij. Zaprtje bo trajalo predvidoma tri oziroma štiri dni. Zahodna Avstralija je sporočila, da bo ponovno uvedla strožje ukrepe na meji z Queenslandom.Medtem v Avstraliji odmeva tudi izjava predsednika avstralskega zdravniškega združenja dr., ki pravi, da ne podpira napovedi premiera, da lahko osebe, mlajše od 40 let, od svojega zdravnika prejmejo cepivo AstraZenece. Kot njegove besede povzema britanski Guardian, so ga namreč te izjave presenetile. Nasvet neodvisne avstralske tehnične svetovalne skupine za imunizacijo o tem, da je cepivo Pfizer najprimernejše cepivo za mlajše od 60 let zaradi povečanega tveganja za redke krvne strdke, povezane z odmerkom AstraZenece, ostaja. Kljub temu pa je premierv ponedeljek zvečer spodbudil mlajše od 60 let, »da se pogovorijo s svojim zdravnikom glede splošne prakse«, če želijo prejeti odmerek AstraZenece. Morrison je sicer pod vse večjim pritiskom zaradi vladnega odziva na izbruhe napovedal obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse, ki delajo v domovih za starejše in hotelih za prestajanje karantene. Vlada zaenkrat še ni objavila točnih podatkov, koliko od 25 milijonov Avstralcev je v celoti cepljenih. So pa doslej razdelili skoraj 7,4 milijona odmerkov cepiva, cepivo pa naj bi prejelo manj kot pet odstotkov odraslih.Avstralija je bila precej uspešna v boju proti covidu-19, sedaj pa se sooča s posameznimi izbruhi različice delta. Avstralija je doslej potrdila nekaj več kot 30.000 primerov okužb, umrlo je 910 bolnikov s covidom-19.Predvidoma jutri bo država evropsko digitalno potrdilo v papirnati obliki poslala vsem osebam, ki so polno cepljene. Nekaj dni pozneje bodo takšno potrdilo prejeli še prebolevniki in cepljeni z enim odmerkom. Kaj to prinaša prejemnikom potrdil in ali je še smiselno pridobiti potrdila v elektronski obliki?