Zaradi udara strele zagoreli hiši, pri Trbovljah poškodovan gasilec

V neurju, ki se je v včeraj popoldne in proti večeru razbesnelo v osrednji in vzhodni Sloveniji, sta bili zaradi udara strele na območju Trbovelj in Laškega poškodovani dve hiši. Ostrešje hiše na območju Trbovelj je uničeno, med intervencijo pa se je poškodoval gasilec, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

V občini Trbovlje je ob približno 19. uri zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše na Ostenku. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Troblje - mesto in Čeče so odstranili kritino, pogasil požar in prostore pregledali s termovizijsko kamero.

Prav tako je strela udarila v streho v občini Laško. Gasilci so pregledali objekt s termovizijsko kamero in streho prekrili s folijo.

Neurje z močnim nalivom, točo in vetrom je sicer že ob približno 17. uri zajelo občine na območju Maribora in se nato razširilo po osrednjem in vzhodnem delu države. Tako so na območjih Celje, Ptuj, Maribor, Murska Sobota, Ljubljana, Trbovlje, Novo mesto in Brežice zabeležili 265 dogodkov, od tega kar 112 na območju občine Hoče-Slivnica.

Meteorna voda je poplavljala prostore objektov in ceste, toča pa je poškodovala ostrešja objektov. Zaradi močnega vetra so se podirala drevesa in drogovi komunikacijske in elektroenergetske distribucije. Poleg tega se je zaradi močnega deževja sprožilo več plazov. Aktivirani so bili gasilci iz 66 gasilskih enot, so dogajanje povzeli v centru za obveščanje.