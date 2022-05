Zavzemala se bo, da policija služi ljudem, ne politiki

Z devetimi glasovi za in štirimi proti je bila za vodenje ministrstva za notranje zadeve potrjena Tatjana Bobnar, nekdanja generalna direktorica policije. Kot je izpostavila v uvodnem govoru pred pristojnim Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, se je za ta korak odločila po tehtnem in temeljitem premisleku.

»Če bi zavrtela čas za 30 let nazaj, bi se ponovno odločila za policijske vrste,« je odločna, a hkrati žalostna, saj, kot je strnila, »v zadnjih dveh letih od policije, ki so jo gradili skoraj 30 let, ni ostalo praktično nič«. Odločitve vodstva MNZ so bile po njenih besedah takšne, da so poteptale stroko, retorika pa da je bila brutalna in groba.

Policija izgubila zaupanje

»Nalogo ministrice bom, če mi bo to zaupano, opravljala kot strokovnjak in nikoli ne bom na tviterju pozivala h grobim ali nesorazmernim policijskim praksam, ampak vedno k spoštovanju človekovih pravic,« je bila odločna. Nadaljevala je, da je žalostna, kot tudi mnogi njeni kolegi, ko gleda zdajšnje stanje v slovenski policiji.

Kot pravi, je bila policija po javnomnenjskih raziskavah leta 2018 najbolje ocenjena med državnimi institucijami in državnimi organi, zdaj pa je doživela najhujši padec. Prav vsak od zaposlenih na MNZ in policiji se mora zazreti vase in vprašati, kako je uspelo policijo, ki je bila vedno v službi ljudi, spremeniti v stroj, ki je bil v službi politike, je povedala. Po njenem mnenju to ne bi bilo mogoče brez tistih, ki so sklonili glavo.

Tatjana Bobnar je bila karierna policistka, med sodelavkami in sodelavci pa zelo cenjena. FOTO: Jože Suhadolnik

Med prioritetami na področju dela policije je izpostavila nasilje v družini. Pri prometni varnosti kot največji izziv ostajata prometna varnost in alkohol. Obregnila se je tudi v avtocestno policijo, ki je postala samostojna uprava. »Prevetriti bo treba smotrnost omenjene uprave. Vzpostavila so se neka direktorska mesta. Treba bo opraviti analizo in presojo, ali je to sploh potrebno. S tem, da je treba izpostaviti, da je nadzor in večje število policistov na avtocesti nujno potreben.«

Ker so v zadnjem času iz dveh nevladnih organizacij nanjo leteli očitki glede domnevnega kršenja pravic migrantom ob vračanju na Hrvaško, je izpostavila, da to nikoli, niti v času, ko je vodila policijo, ni bila njena odločitev. »Hrvaška je članica EU in kot takšna ima vzpostavljene mehanizme za odkrivanje kaznivih dejanj. Hrvaška je tudi uspešno prestala schengensko evalvacijo. In ta dejstva tudi glede njihovega ravnanja z migranti govorijo sama zase.« Sporazum o vračanju je to omogočal, čemur je v enem primeru maroškega državljana potrdilo tudi sodišče, ko je tehtalo upravičenost vrnitve migranta na Hrvaško.

Brez sistematičnega kršenja

Sistematičnega kršenja niso ugotovili niti takratna varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer niti tuji nadzori. Evropska mreža varuhov človekovih pravic je v poročilu zapisala, da domnevne kršitve niso bile dokončno potrjene. Dodali pa so, da so ostali nekateri pomisleki, zato je varuh oddal več priporočil, kako bolje izvajati mejne postopke. Zavzemala se bo za hitrejše in učinkovitejše migracijske postopke. Do konca leta naj bi se umaknila ograja, »ker ljudje zaradi nje umirajo«. Nadzor bodo poostrili z drugimi tehničnimi sredstvi.

Nataša Sukič iz Levice je izpostavila podrejenost policije politiki v zadnjih dveh letih, zato jo veseli, da bodo policiji vrnili tisto, čemur je namenjena.

Žan Mahnič (SDS) je povedal, da je bila ena boljših potez, da je vlada Janeza Janše na prvi seji Bobnarjevo razrešila, in obžaloval, da Antona Olaja niso imenovali takoj, saj da je edini po dolgem času policijo vodil in se ne podrejal vsem ostalim. Očital ji je, da je sama rušila ugled policije. Zanimalo ga je tudi glede namere o odstranitvi ograje in bolj humanem pristopu pri podeljevanju prošenj za mednarodno zaščito. Kajpada je bil do vsega kritičen.